До 2000 доларів на місяць: на яких онлайн професіях заробляють українці під час війни

В Україні дистанційна зайнятість набирає популярності вже досить давно. Робота вдома стала дуже поширеною ще під час пандемії коли офіси вимушено переходили на онлайн режим. Та й зрештою це зручно, комфортно, можна працювати з будь-якого місця і заробляти не погані гроші. Під час війни, українська молодь і роботодавці ще більше впевнились, що робота вдома має чудові перспективи. Як результат все більше українців починають працювати віддалено, а вибір таких професій збільшується в геометричній прогресії.





Кому платять найбільше?

Багато хто все ще помилково думає, що вдома гарно заробляють лише айтівці. Тепер це не так, адже є й інші спеціальності та вакансії де можна заробити до 50 000 — 60 000 гривень на місяць.

Рейтинг, станом на серпень 2022 року, виглядає наступним чином:

ІР-телефонія. Менеджери з продажу, та менеджери інтернет-магазинів. Менеджери з технічної підтримки та HR- менеджери. Копірайтери, SMM, таргетологи. Дизайнери, перекладачі, репетитори.

Деякі з цих професій вимагають профільного навчання, наприклад, дизайнери, перекладачі, чи репетитори. А от деякі можна освоїти в процесі роботи, наприклад, менеджер інтернет-магазину та SMM. Інколи достатньо короткого курсу, тобто не потрібно довго навчатися, а заробляти можна дуже не погано.

На яку зарплату можна претендувати?

Зарплата дуже різниться, залежно від спеціальності. Менеджери з продажу можуть заробляти від 20 000 і до 80 000 гривень. Все залежить від продукту, та місячного виробітку. SMM-менеджер може заробляти в середньому 20 000 у місяць, тоді як контент-менеджер в інтернет-магазині 25000-40000 гривень. Гарні перспективи у тих, хто добре знає англійську або будь-яку іншу іноземну мову. Відтак копірайтери, які володіють англійською можуть заробляти 30 000-40 000 гривень у місяць.

Аналізуючи відгуки фрілансерів на різноманітних платформах, можна дійти висновку, що навіть при мінімальній зайнятості, менше ніж 10 000 гривень у місяць не заробляє ніхто. Головне знайти свою нішу.