В Украине разрешили продажу безналичной валюты: в приложениях каких банков можно купить доллары и евро

Разрешение НБУ на продажу безналичной валюты от 1 августа 2022 года «развязало руки» украинским банкам. Некоторые из них уже успели ввести новую услугу. В частности, клиенты monobank только за первые сутки свободной продажи валюты приобрели в приложении финучреждения почти $9 млн. При этом государственные ПриватБанк и Ощадбанк решили не спешить с нововведениями.





Помимо мобильного monobank, продажи безналичных долларов и евро начали также Укрэксимбанк и ОТП Банк. Однако купить у этих банков украинцы могут лишь ограниченное количество валюты – до 50 тыс. грн в эквиваленте. Кроме того, всю эту сумму придется разместить на банковском депозите по крайней мере на 3 месяца.

Как рассказали в Укрэксимбанке, за время действия новой услуги приобрели валюту и разместили ее на депозите около 600 клиентов. Карточный курс покупки доллара в банке сейчас составляет 38,90 грн/$. В то же время в ОТП Банке предлагают после приобретения валюты разместить ее на депозите под 0,01% годовых.

В Альфа-Банке решили пока не запускать продажу безналичной валюты. Вместо этого финучреждение предлагает покупать доллары и евро наличными, после чего размещать их на депозите. Курс в таком случае будет значительно выше. Однако в банке решили компенсировать этот недостаток высокой процентной ставкой на вклады в 5,5%.

ПУМБ тоже пока не продает безналичные доллары и евро. Однако в банке рассказали, что в случае запуска услуги будут ориентироваться на среднерыночные проценты по валютным депозитам. То есть ставка по 3-месячным вкладам составит около 0,41%, а по годовым – до 0,82%.

Продавать «карточную» валюту в скором времени начнут и в Креди Агриколь. Как рассказали в банке, купить можно будет от $1000 с последующим размещением на депозите сроком минимум 6 месяцев под ставку 0,01%. Кредобанк и Райффайзен Банк пока свои депозитные ставки не разглашают, хотя тоже готовятся к запуску услуги.

А вот клиенты ПриватБанка и Ощадбанка покупать валюту в банковских приложениях пока не смогут. Там в продаже новую услугу категорически отказались.