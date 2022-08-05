В Україні дозволили продаж безготівкової валюти: в додатках яких банків можна купити долари та євро

Дозвіл НБУ на продаж безготівкової валюти від 1 серпня 2022 року «розв’язав руки» українським банкам. Деякі з них вже встигли впровадити нову послугу. Зокрема клієнти monobank лише за першу добу вільного продажу валюти придбали в додатку фінустанови майже $9 млн. При цьому державні ПриватБанк та Ощадбанк вирішили не спішити з нововведеннями.





Крім мобільного monobank продаж безготівкових доларів та євро розпочали також Укрексімбанк та ОТП Банк. Проте купити в цих банках українці можуть лише обмежену кількість валюти – до 50 тис. грн в еквіваленті. Крім того всю цю суму доведеться розмістити на банківському депозиті принаймні на 3 місяці.

Як розповіли в Укрексімбанк, за час дії нової послуги придбали валюту та розмістили її на депозиті близько 600 клієнтів. Картковий курс на купівлю долара зараз становить 38,90 грн/$. Натомість у ОТП Банку пропонують після придбання валюти розмістити її на депозиті під 0,01% річних.

У Альфа-Банку вирішили поки що не запускати продаж безготівкової валюти. Заміть цього фінустанова пропонує купувати долари та євро готівкою, після чого розміщувати їх на депозиті. Звісно ж курс в такому випадку буде значно вищий. Однак у банку вирішили компенсувати цей недолік високою відсотковою ставкою на вклади у 5,5%.

ПУМБ теж поки що не продає безготівкові долари та євро. Та в банку розповіли, що в разі запуску послуги будуть орієнтуватися на середньоринкові відсотки за валютними депозитами. Тобто ставка по 3-місячним вкладам становитиме близько 0,41%, а по річних – до 0,82%.

Продавати «карткову» валюту незабаром почнуть і в Креді Агріколь. Як розповіли в банку, купити можна буде щонайменше $1000 з подальшим розміщенням на депозиті строком від 6 місяців під ставку 0,01%. Натомість Кредобанк та Райффайзен Банк поки що свої депозитні ставки не розголошують, хоча теж готуються до запуску послуги.

А от клієнти ПриватБанку та Ощадбанку купувати валюту в банківських додатках поки що не зможуть. Там впродажжувати нову послугу категорично відмовилися.