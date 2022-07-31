Окна точно не будут открывать: в Кабмине рассказали о температуре в квартирах этой зимой

Украинцев заверили, что температура в их домах во время отопительного сезона будет выше +18 градусов. Хотя жары, при которой приходилось открывать окна, потребителям также не обещают.





Об этом рассказал Алексей Чернышев – министр по развитию общин и территорий. Он отметил, что в Кабмине не допускают падения температурных показателей ниже фиксированного уровня +18 градусов, а по возможности готовы обеспечить украинцам и более компортные условия зимования.

При этом министр подчеркнул, что предполагается обеспечить бытовым потребителям определенный стабильный температурный коридор. То есть, этой зимой украинцы точно не могут надеяться на обогрев помещений, как в прошлые годы, когда людям приходилось даже открывать окна. Ведь на сегодняшний день государство просто не может позволить себе чрезмерное использование газа.

Чернышев убежден, граждане должны бережно относиться к каждому градусу. Ведь это наша энергия, то есть наше природное богатство.

Рассказал чиновник и об ожидаемой дате начала отопительного сезона 2022/2023. По его словам, теплыми батареями в домах украинцев станут уже в середине октября. Кроме того, благодаря решению правительства цены на тепло для бытовых потребителей в этом году повышать не будут. Газ для населения будет стоить по-прежнему 7,42 грн. за 1 кубический метр.

Следует отметить, что в Верховной Раде Украины уже приняли три новых закона, призванных сделать возможным прохождение наступающего отопительного сезона. Также эти законы обеспечат возмещение разницы между действовавшими в прошлые периоды тарифами. То есть власти успешно создали как физические, так и экономические условия для того, чтобы украинцы не остались зимой без тепла.

Напомним, что для прохождения отопительного сезона 2022/2023 Украине необходимо 19 млрд кубометров газа. Сейчас в наличии есть лишь 12 миллиардов кубометров. Однако НАК «Нафтогаз» уже активно готовится к подписанию протокольных предпосылок, позволяющих поставлять «голубое топливо» в Украину на условиях ленд-лиза.