Украинским пенсионерам рассказали, как получить денежную помощь в размере 6,6 тыс. грн

Украинские пенсионеры могут претендовать на финпомощь от международных организаций в сумме 6600 грн. Для этого им нужно оформить соответствующую заявку на государственной онлайн-платформе «єДопомога». Впоследствии эту заявку рассмотрят в Министерстве соцполитики Украины и примут решение касательно выплат.





Как стало известно из издания «Пенсионный курьер», средства для помощи пожилым украинцам предоставила организация УВКБ ООН. Из этих средств в Минсоце планируют обеспечить дополнительными выплатами 65 тысяч украинцев пожилого возраста. Будут выбирать из пенсионеров, которые не являются переселенцами (ВПЛ). При этом наибольшие шансы получить денежную помощь получат стренькие с минимальной пенсией, серьезными проблемами со здоровьем, малолетними родственниками под своей опекой и т.д.

Каждый из избранных Минсоцом пенсионеров получит по 6600 грн. Выплачивать эту сумму в течение трех месяцев по 2200 грн. Создать заявку на получение помощи от ООН украинцы преклонных лет могут даже не выходя из дома. Нужно только посетить онлайн-платформу «Помощь» и выполнить следующую последовательность действий:

выбрать на портале раздел под названием «Выплаты от международных организаций»;

кликнуть по кнопке «Заполнить заявку на помощь»;

в развернутом списке выбрать свой социальный статус, то есть «Пенсионер»;

ввести свои паспортные данные, в том числе прописку, ИНН, а также номер мобильного;

указать реквизиты банковского счета в IBAN-формате, если счета нет – выбрать опцию «Отсутствует карта» (деньги будут приходить на отделение «Укрпочты»).

Следует отметить, что поданная заявка еще не является гарантией получения выплат. Окончательное решение будет принимать Минсоцполитики, которое выберет среди завщиков наиболее нуждающихся в финансовой помощи. И даже если пенсионер не получит выплаты от УВКБ ООН, его заявку не будут устранять из реестра. В случае получения властями средств помощи этой категории украинцев от каких-либо других организаций, полученные заявки рассмотрят снова.