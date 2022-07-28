Астролог рассказал, когда украинские защитники освободят Донбасс, Херсон и Крым: отсчет пошел

Август станет переломным моментом в войне. Россия ослабнет и станет сдавать свои позиции. Ситуация на фронте будет развиваться в пользу вооруженных сил Украины. Однако на мгновенную победу рассчитывать не стоит, ведь возвращение захваченных врагом территорий будет продолжаться, по меньшей мере, до конца 2022 года.





Такой прогноз по поводу будущих событий украинско-российской войны дал известный астролог Дмитрий Уранус. Он отметил, что в первых числах августа планета Марс соединится с Ураном в знаке Тельца и Лунным Узлом. Это очень редкое явление, которое в последний раз наблюдалось 167 лет назад.

Именно тогда, в 1855 году, союзные войска начали наступление на Севастополь, который впоследствии привел к сокрушительному поражению российской империи в Крымской войне. Поэтому такое сочетание планет очень символично и многообещающе для Украины.

Уранус считает, что события, имевшие место более полутора веков назад, снова повторятся. Российские войска не смогут противостоять ВСУ, проиграют войну и вынуждены будут отдать все захваченные в ходе боевых действий украинские земли.

Астролог также рассказал, как будет проходить освобождение Донбасса, Херсона и Крымского полуострова. Освобождение Донбасса и Луганщины завершится примерно в октябре. Далее украинские защитники приступят к южным регионам, в частности Херсонщине. Миссия по возвращению прибрежных городов и сел будет завершена в ноябре-декабре. А уже после того, как вся материковая Украина будет свободна от врага, начнется битва за Крым, которая продлится всю зиму.

Кроме того, Дмитрий Уранус предупредил украинцев о коварстве врага. Он рассказал, что осенью россияне, предвидя предстоящее поражение, вдруг захотят договориться. Они потребуют официальных переговоров, но украинские власти ни в коем случае не должны на них соглашаться. Ведь любые договоренности с безжалостными террористами не будут иметь никакого веса и только приведут к повторению войны через 9-10 лет.