Астрологи назвали знаки зодиака, которых лучше не злить: они имеют очень “плохой” глаз

Есть люди, после встречи с которым чувствуешь себя наполненным энергией, а есть совсем наоборот. Их еще называют энергетическими вампирами, или просто теми, кто имеет “злой” глаз и может запросто кому-то сглазить. Астрологи говорят, что таким глазом владеют пять знаков Зодиака. Их лучше не злить, ведь в этот момент они одним лишь взглядом могут навести почти полноценную порчу.





Скорпион

Скорпионы главные ведьмы и ведьмаки. Они отлично чувствуют людей и сразу идентифицируют их слабые стороны. Скорпионы знают куда бить, чтобы было по-настоящему больно. Они очень долго держат обиду, а обидеть их легко. После разговора с этим знаком, ваше настроение может кардинально измениться, как и самочувствие.

Козерог

Козерогов трудно вывести на отрицательные эмоции, но если вам это удалось, то держитесь. Им не нужно ни ваших волосков, ни куклы Вуду, чтобы навести на вас настоящий сглаз. Если у вас все будет рушиться с рук, а самочувствие будет на грани депрессии вспомните, не ссорились ли вы с Козерогами. Исправить эту ситуацию можно только после того, как вас искренне простят.

Лев

Львы обладают очень мощной энергетикой, которая превращается в отрицательную в двух случаях: когда Львы завидуют, или когда их кто-то обесценил. Если вы поставили под сомнение величество Льва – то берегитесь. Если Лев вам в чем-то завидует, к сожалению дела ваши не будут идти так, как вам этого хотелось бы.

Овен

Овны обладают такой же силой, как Скорпионы. Но если Скорпионы больше давят на моральное состояние, то Овны умеют выбивать противника из колеи физически. Лучше не становиться в Овна на дороге. Разве что вы Скорпион. И то неизвестно, кто кого скорее устранит с дистанции.

Водолей

Большинство людей считают Водолеев хорошими и добрыми, не способными на плохие поступки. Это действительно так. Но Водолеи не намеренно могут навлечь на кого-то беду, если этот кто-то ограничивает их свободу или регулярно портит настроение. Водолеи начинают слишком много думать об этом человеке в негативном ключе, и к добру это не приведет.