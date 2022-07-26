Астрологи назвали знаки зодіаку, яких краще не злити: вони мають дуже “лихе” око

Є люди, після зустрічі з яким почуваєшся сповненим енергії, а є зовсім навпаки. Їх ще називають енергетичними вампірами, або просто тими, хто має “лихе” око і може запросто комусь наврочити. Астрологи кажуть, що таким оком володіє п’ять знаків Зодіаку. Їх краще не злити, адже в цей момент вони одним лише поглядом можуть навести майже повноцінну порчу.





Скорпіон

Скорпіони головні відьми та відьмаки. Вони відмінно відчувають людей і одразу ж ідентифікують їхні слабкі сторони. Скорпіони знають куди бити, щоб було по-справжньому боляче. Вони дуже довго тримають образу, а образити їх легко. Після розмови з цим знаком, ваш настрій може кардинально змінитися, як і самопочуття.

Козеріг

Козерогів важко вивести на негативні емоції, але якщо вам це вдалося, то тримайтеся. Їм не потрібно ні вашого волоска, ні ляльки Вуду, щоб навести на вас справжні пороби. Якщо у вас все валитиметься з рук, а самопочуття буде на грані депресії згадайте, чи не сварились ви з Козерогами. Виправити цю ситуацію можна буде лише після того, як вас щиро вибачать.

Лев

Леви мають дуже потужну енергетику, яка перетворюється в негативну в двох випадках: коли Леви заздрять, або коли їх хтось знецінив. Якщо ви поставили під сумнів величність Лева — то начувайтеся. Якщо Лев вам сильно в чомусь заздрить, на жаль справи ваші не йтимуть так, як вам цього хотілось би.

Овен

Овни мають таку ж силу, як Скорпіони. Але якщо Скорпіони більше давлять на моральний стан, то Овни вміють вибивати противника з колії фізично. Краще не ставати у Овнів на дорозі. Хіба що ви Скорпіон. І то не відомо, хто кого швидше усуне з дистанції.

Водолій

Більшість людей вважають Водоліїв хорошими і добрими, не здатними на погані вчинки. Це дійсно так. Але Водолії не навмисно можуть накликати на когось біду, якщо цей хтось обмежує їхню свободу, чи регулярно псує настрій. Водолії починають надто багато думати про цю людину в негативному ключі, і до добра це не призведе.