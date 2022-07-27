Клієнти Ощадбанку не можуть керувати своїми грішми і масово скаржаться на установу

В Україні зараз у тимчасовій окупації перебуває одразу кілька областей. Деякі лише частково, інші майже повністю. Там спостерігаються великі проблеми зі зв’язком, а також доступом до українських продуктів та послуг. Зокрема, окупанти глушать мобільний зв’язок, українські банки та державні організації й зовсім не працюють. Пенсіонери не можуть отримати пенсію, а люди зарплату. Обурливий коментар від мешканки Херсонської області з’явився на сайті Мінфіну. Жінка емоційно висловилася стосовно роботи Ощадбанку та сказала не дивуватися, що пенсіонери починають брати пенсію в рублях.





На окупованих територія немає доступу до мобільного додатку

Донедавна мешканці окупованих територій не мали можливості зайти у додаток Ощадбанку, щоб перевірити наявність пенсії та керувати нею. Нещодавно Ощадбанк заявив, що у зв’язку з тим, що мобільний зв’язок не працює, на окупованих територіях можна ввійти у додаток через вайбер. Але й тут не все так гладко.

“Вайбера зареєстрованого на той телефонний номер, який підв’язано до картки немає. Зареєструвати фінансовий номер зараз у вайбері неможливо, бо зв’язок подавлено. На інший номер вайбера (іншого члена родини — дружини клієнта) оператор Сніжана сказала немає технічної можливості відправляти смс”, написала обурена клієнта.

Жінка каже, що ПриватБанк вирішив цю проблему і Ощадбанку, як державному банку України теж потрібно її негайно вирішувати.

“Головний державний банк не може працювати на такому жахливому рівні! Не дивуйтеся потім, що пенсіонери беруть виплати в рублях на окупованих територіях, а згодом і паспорти почнуть брати, раз Києву наплювати на них, і жахливий головний банк країни не може вирішити елементарну проблему”, – емоційно додала клієнтка.

В Ощадбанку заявили, що поки інших варіантів вирішення проблеми немає

Представники банку відповіли, що наразі існує ідентифікація лише по вайберу, і це повинен бути саме фінансовий номер клієнта. Інших варіантів наразі немає, і як тільки вони з’являться банк одразу ж повідомить.