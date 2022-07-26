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Сбои в работе: почему клиенты ПриватБанка теряют десятки тысяч гривен

27.07.2022
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ПриватБанк потрапив у чергову скандальну історію. Нею на сайті Мінфіну поділився клієнт банку, який через незрозумілі маніпуляції втратив 20 000 гривень. Наразі чоловік всіляко намагається повернути гроші, але чи вдасться йому це? Банк списав гроші, але банкомат їх не видав Трапилося все кілька днів тому, коли чоловік хотів зняти в банкоматі 20 000 гривень з власної картки ПриватБанку. Після введення паролю та суми зняття, банкомат трішки завис і потім операція була скасована. Гроші чоловік так і не отримав, тоді як з картки вони були списані. Далі, протягом години у додаток Приват24 прийшло сповіщення, що формується заявка на повернення коштів, мовляв незабаром вони будуть зараховані на рахунок. Водночас чоловік вирішив додатково зайти ще й у відділення банку та уточнити все особисто у співробітників установи. “Вирішив заїхати у найближче відділення уточнити що до чого, де мені було сказано, що кошти буде повернено на протязі доби, однак через декілька годин в Приват24 прийшло уточнення про те, що термін розгляду заявки до 14 днів. Особливо насторожує напис «ми зробимо все для повернення ваших грошей». Ви серйозно?!!!”, - написав у відгуку чоловік. Тобто судячи з повідомлення гроші не лише не повернуть оперативно, а й взагалі ставлять під сумнів можливість їх повернення. В банку спробували пояснити ситуацію В банку заявили, що збій техніки трапляється, але гроші обов’язково буде повернено клієнту після того, як проведеться інкасація та спеціальна комісія підтвердить той факт, що гроші клієнт не отримав. Також буде визначено точний розмір повернення. Зазвичай така процедура триває мінімум 14 днів, тобто в відділенні просто помилилися сказавши, що гроші повернуть протягом доби.

ПриватБанк попал в очередную скандальную историю. Ею на сайте Минфина поделился клиент банка, который из-за непонятных манипуляций потерял 20 000 гривен. Пока что мужчина всячески пытается вернуть деньги, но удастся ли ему это?

Банк списал деньги, но банкомат их не выдал

Случилось все несколько дней назад, когда мужчина хотел снять в банкомате 20 000 гривен с собственной карты ПриватБанка. После ввода пароля и суммы снятия банкомат немного завис и затем операция была отменена. Деньги мужчина так и не получил, тогда как с карточки они были списаны. Далее, в течение часа в приложение Приват24 пришло уведомление, что формируется заявка на возврат средств, мол, скоро они будут зачислены на счет. В то же время, мужчина решил дополнительно зайти еще и в отделение банка и уточнить все лично у сотрудников учреждения.


Решил заехать в ближайшее отделение уточнить, что к чему, где мне было сказано, что средства будут возвращены в течение суток, однако через несколько часов в Приват24 пришло уточнение о том, что срок рассмотрения заявки до 14 дней. Особо настораживает надпись «мы сделаем все для возврата ваших денег». Вы серьезно?!!!”, – написал в отзыве мужчина. То есть, судя по сообщению, деньги не только не вернут оперативно, но и вообще ставят под сомнение возможность их возврата.

В банке попытались объяснить ситуацию

В банке заявили, что сбой техники случается, но деньги обязательно будут возвращены клиенту после того, как проведется инкассация и специальная комиссия подтвердит тот факт, что деньги клиент не получил. Также будет определен точный размер возврата. Обычно такая процедура длится минимум 14 дней, то есть в отделении просто ошиблись, сказав, что деньги вернут в течение суток.

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27.07.2022
1 хвилина на прочитання
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