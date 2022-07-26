Збої в роботі: чому клієнти Приватбанку втрачають десятки тисяч гривень

ПриватБанк потрапив у чергову скандальну історію. Нею на сайті Мінфіну поділився клієнт банку, який через незрозумілі маніпуляції втратив 20 000 гривень. Наразі чоловік всіляко намагається повернути гроші, але чи вдасться йому це?





Банк списав гроші, але банкомат їх не видав

Трапилося все кілька днів тому, коли чоловік хотів зняти в банкоматі 20 000 гривень з власної картки ПриватБанку. Після введення паролю та суми зняття, банкомат трішки завис і потім операція була скасована. Гроші чоловік так і не отримав, тоді як з картки вони були списані. Далі, протягом години у додаток Приват24 прийшло сповіщення, що формується заявка на повернення коштів, мовляв незабаром вони будуть зараховані на рахунок. Водночас чоловік вирішив додатково зайти ще й у відділення банку та уточнити все особисто у співробітників установи.

“Вирішив заїхати у найближче відділення уточнити що до чого, де мені було сказано, що кошти буде повернено на протязі доби, однак через декілька годин в Приват24 прийшло уточнення про те, що термін розгляду заявки до 14 днів. Особливо насторожує напис «ми зробимо все для повернення ваших грошей». Ви серйозно?!!!”, – написав у відгуку чоловік. Тобто судячи з повідомлення гроші не лише не повернуть оперативно, а й взагалі ставлять під сумнів можливість їх повернення.

В банку спробували пояснити ситуацію

В банку заявили, що збій техніки трапляється, але гроші обов’язково буде повернено клієнту після того, як проведеться інкасація та спеціальна комісія підтвердить той факт, що гроші клієнт не отримав. Також буде визначено точний розмір повернення. Зазвичай така процедура триває мінімум 14 днів, тобто в відділенні просто помилилися сказавши, що гроші повернуть протягом доби.