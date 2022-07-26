Горькая правда: в НБУ сделали несколько громких заявлений по отношению к доллару

На днях Национальный банк Украины сдвинул официальный курс доллара с мертвой точки и теперь он стоит не 29,60, а 36-37 гривен. Эксперты говорят, что такое решение ожидаемое и его давно нужно было сделать. Экономика в очень плачевном состоянии и искусственно удерживать доллар дальше просто некуда. Советник главы Офиса президента Тимофей Милованов похвалил НБУ за честность и заявил, что это хорошая тактика. Украинцам нужно показывать реальную ситуацию в стране, чтобы люди не питали пустые надежды, а понимали как на самом деле обстоят дела.





Легко не будет еще много лет

НБУ говорит, что, к сожалению, не стоит ставить ставку на оптимистические прогнозы, думать, что доллар будет дешевле, или что экономика придет в норму, как только прекратятся боевые действия.

“Нужно быть готовым к тяжелым сценариям и не быть в розовых очках, ожидая, что война завершится через месяц и жизнь быстро наладится до уровня, который был до войны, – это очень опасная стратегия”, – заявил замглавы НБУ Сергей Николайчук.



В учреждении считают, что последствия этой войны Украина будет решать десятилетиями даже если война закончится на днях, а этого не случится.

Также министры заявили, что в государственном бюджете уже есть большой пробел. Дефицит безумный и его не удастся закрыть без эмиссионного финансирования Нацбанка. Даже реструктуризация долга не улучшит положения. Впереди очень сложные времена.

Доллар не подешевеет

Также эксперты заявили, что не стоит надеяться на то, что доллар подешевеет. По 29 гривен он не будет если не никогда, то точно не в ближайшие несколько лет. Сейчас наиболее оптимистичный сценарий – это 36-37 гривен и на официальном и на черном рынках. На практике, скоро мы увидим цифру в 40 гривен, если не больше.