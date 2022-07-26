Гірка правда: в НБУ зробили кілька гучних заяв щодо долара

Днями Національний банк України таки зрушив офіційний курс долара з мертвої точки і тепер він коштує не 29,60, а 36-37 гривень. Експерти кажуть, що таке рішення очікуване і його давно потрібно було зробити, тому що економіка в дуже плачевному стані, штучно втримувати долар далі просто нікуди. Радник глави Офісу президента Тимофій Милованов похвалив НБУ за чесність, і заявив, що це гарна тактика. Українцям потрібно показувати реальну ситуацію в країні, щоб люди не плекали пустих надій, а розуміли як насправді йдуть справи.





Легко не буде ще багато років

НБУ говорить, що на жаль не варто ставити ставку на оптимістичні прогнози, думати, що долар буде дешевшим, або що економіка прийде в норму, як тільки припиняться бойові дії.

“Потрібно бути готовим до важких сценаріїв і не бути в рожевих окулярах, очікуючи, що війна завершиться за місяць і життя швидко налагодиться до рівня, який був до війни, – це дуже небезпечна стратегія“, – заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

В установі вважають, що наслідки цієї війни Україна вирішуватиме десятиліттями, навіть якщо війна закінчиться на днях, а цього не трапиться.

Також міністри заявили, що в державному бюджеті вже є велика прогалина. Дефіцит шалений і його не вдасться закрити без емісійного фінансування Нацбанку. Навіть реструктуризація боргу не покращить становища. Попереду дуже складні часи.

Долар не подешевшає

Також, експерти заявили, що не варто сподіватися на те, що долар подешевшає. По 29 гривень він не буде якщо не ніколи, то точно не в найближчі кілька років. Наразі найбільш оптимістичний сценарій — це 36-37 гривень і на офіційному і на чорному ринках. На практиці, незабаром ми побачимо цифру в 40 гривень, якщо не більше.