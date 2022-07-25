ПриватБанк списывает пенсии и зарплаты у тех, кто имеет долги: что происходит

Клиенты ПриватБанка столкнулись с очень неприятной ситуацией. Банк внезапно начал списывать деньги, пришедшие в качестве пенсии или зарплаты. Списывают у тех клиентов, у которых открытый кредитный лимит и есть долги перед банком. Если вы не внесли обязательный месячный платеж, готовьтесь, что банк спишет его с любого другого активного счета.





В банке заявили, что имеют на это право

Первые несколько месяцев войны клиенты ПриватБанка и многих других учреждений могли не платить ежемесячные взносы по кредиту, и при этом за это не начисляли штрафы или пеню. Однако недавно банки отменили льготы, и теперь платеж вносить нужно обязательно. В ПриватБанке для исправных плательщиков пока оставили льготную процентную ставку, которая будет действовать до августа. Но вероятно, многие клиенты решили продолжать игнорировать собственную задолженность, поэтому банк начал взимать эти средства другим способом.



О том, что у него списали деньги без его ведома, на сайте Минфина написал клиент ПриватБанка. В учреждении с ответом не заставили себя ждать.

“Списание со счетов на погашение просроченной задолженности происходит согласно Условиям и Правилам предоставления банковских услуг размещенных на сайте банка“, – отметили в банке.

То есть, если до 25 числа каждого месяца, вы не вносите по крайней мере минимальный обязательный платеж по кредиту, банк спишет его с любого другого активного счета, который у вас есть.

Подобного списания можно избежать

Банк заверил, что действует в рамках действующего законодательства, и подобные условия сотрудничества прописаны в договоре. Деньги могут быть списаны как с пенсионной карты, так и с зарплатной, или той, на которую приходят социальные выплаты. Чтобы избежать этого, нужно своевременно пополнять кредитку. Других вариантов на данный момент клиентам предложить не могут.