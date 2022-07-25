ПриватБанк списує пенсії та зарплати в тих, хто має борги: що відбувається

Клієнти ПриватБанку стикнулися з дуже неприємною ситуацію. Банк раптово почав списувати гроші, які прийшли у якості пенсії чи зарплати. Списують у тих клієнтів, хто має відкритий кредитний ліміт і борги перед банком. Якщо ви не внесли обов’язковий місячний платіж готуйтесь, що банк спише його з будь-якого вашого іншого активного рахунку.





В банку заявили, що мають на це право

Перші кілька місяців війни клієнти ПриватБанку та багатьох інших установ могли не сплачувати щомісячні внески за кредитом, і при цьому їм за це не нараховували штрафи чи пеню. Однак не так давно банки скасували пільги, і тепер платіж вносити треба обов’язково. В ПриватБанку для справних платників поки що залишили пільгову відсоткову ставку, яка діятиме до серпня. Та ймовірно багато клієнтів вирішили продовжувати ігнорувати власну заборгованість, тож банк почав стягувати ці кошти іншим способом.

Про те, що в нього списали кошти без його відома, на сайті Мінфіну написав клієнт ПриватБанку. В установі з відповіддю не забарилися.

“Списання з рахунків на погашення простроченої заборгованості відбувається згідно з Умовами та Правилами надання банківських послуг розміщених на сайті банку”, – зазначили у банку.

Тобто, якщо до 25 числа кожного місяця, ви не вносите принаймні мінімальний обов’язковий платіж за кредитом, банк спише його з будь-якого іншого активного рахунку, який ви маєте.

Подібного списання можна уникнути

Банк запевнив, що діє в рамках чинного законодавства і подібні умови співпраці прописані в договорі. Гроші можуть бути списані як з пенсійної картки, так і з зарплатної, чи тієї на яку приходять соціальні виплати. Щоб уникнути цього, потрібно вчасно поповнювати кредитку. Інших варіантів на разі клієнтам запропонувати не можуть.