29 гривень — нездійсненна мрія: експерти сказали скільки реально коштуватиме долар найближчим часом

Ситуація на валютному ринку в чергове здивувала всіх і спровокувала паніку серед населення. Днями НБУ врешті змінив офіційний курс долара, який від початку війни був зафіксований на рівні 29,6 гривень за одиницю. Буквально кілька днів тому офіційний курс зріс до 36,6 грн, а на чорному ринку й зовсім досягнув до психологічної позначки у 40 грн. Українці вже з острахом чекають, як зміняться ціни на продукти, послуги та пальне. А експерти розповідають, чого чекати далі від курсу, та чи може він опуститися знову до 29, не говорячи вже про довоєнний рівень.





Курсу по 29 більше не буде

Такий невтішний прогноз дав радник керівника Офісу президента, екс-міністр економіки та президент Київської школи економіки Тимофій Мілованов. Він заявив, що долар по 29 гривень це вже нездійсненна мрія для українців і було б просто казково, якби курс на чорному ринку опустився хоча б до тих 36, які зараз встановив НБУ. Такий розвиток подій, мовляв, є можливим приблизно через 2-3 тижні, коли паніка стихне, люди перестануть скуповувати долари і звикнуть до нових цифр.

Далі може бути гірше

Чи перевищить долар позначку у 40 гривень? Мілованов каже, що це цілком ймовірно. Чим довше триватиме війна, тим більшим буде тиск на валютний ринок і як наслідок долар дорожчатиме. Крім цього, людям треба готуватися до подорожчання цін на продукти, і в першу чергу імпортні. Якщо раніше підприємці закуповували товар за курсом 29 гривень, то зараз це 36 грн. Однак й не без позитиву. Експортери будуть вигравати, а ще якщо нам таки вдасться налагодити поставки зерна закордон, то бюджет почне отримувати такі необхідні додаткові кошти.