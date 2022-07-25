Скорее проверьте есть ли вы в списках: некоторые пенсионеры претендуют на солидную доплату

В Украине продолжают вводить изменения согласно новой пенсионной реформы. Итак, первое, что на повестке дня — это постепенное увеличение пенсий для граждан с разным статусом. Наибольшую доплату получат несколько категорий лиц. В первую очередь это военные пенсионеры, которым в июле причислили более 50% к пенсии и теперь они получают почти 9000 грн. Другие претенденты на доплату, пенсионеры, входящие в определенную возрастную категорию.





В этом году доплату получит возрастная категория 70+

В рамках пенсионной реформы уже несколько категорий пенсионеров получили солидную надбавку. В 2020 году первыми в очереди на доплату стали лица, которым исполнилось 85+. Им доплатили по 500 грн. В прошлом году прибавку в размере 400 гривен на постоянной основе начали доплачивать тем, кому исполнилось 75 лет. В октябре этого года надбавка коснется возрастной категории 70+. Им обещают выплатить по 300 гривен.



Также, доплаты могут получить и те, кому только 65 лет. Но это произойдет уже в следующем году. О размере и условиях получения этих выплат будет сообщаться отдельно и заранее.

Украинцам в этом году будут несколько раз поднимать пенсии

Кроме надбавок по возрасту пенсионеров ждут и другие доплаты. В первую очередь в рамках масштабной индексации, которая будет проходить теперь каждый год в марте. А еще в рамках роста минимального прожиточного минимума. Этот тип пересчета до конца года будет проходить еще в декабре.

В целом средние пенсии в Украине составляют не менее 3000, а чаще 4000 гривен. Минимальная выплата уже превысила 2000 гривен, а максимальная – 20 000 гривен. В Министерстве социальной политики обещают, что эта тенденция будет только нарастать. На следующий год уже запланировано несколько изменений, которые положительно отразятся на размере социальных выплат.