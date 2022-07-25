Мерщій перевірте чи є ви у списках: дехто з пенсіонерів претендує на солідну доплату

В Україні продовжують впроваджувати зміни згідно з новою пенсійною реформою. Відтак, перше, що на порядку денному — це поступове збільшення пенсій для громадян з різним статусом. Найбільшу доплату отримає кілька категорій осіб. В першу чергу це військові пенсіонери, яким в липні дорахували понад 50% до пенсії і тепер вони отримують майже 9000 грн. Інші претенденти на доплату, пенсіонери, які входять до певної вікової категорії.





Цьогоріч доплату отримає вікова категорія 70+

В рамках пенсійної реформи, вже кілька категорій пенсіонерів отримали солідну надбавку. У 2020 році першими в черзі на доплату стали особи, яким виповнилося 85+. Їм доплатили по 500 грн. В минулому році надбавку у розмірі 400 гривень на постійній основі почали доплачувати тим кому виповнилося 75 років. Цьогоріч у жовтні надбавка торкнеться вікової категорії 70+. Їм обіцяють виплатити по 300 гривень.

Також, доплати можуть отримати й ті кому лише 65 років. Але це трапиться вже у наступному році. Про розмір і умови отримання цих виплат повідомлятиметься окремо і завчасно.

Українцям цьогоріч кілька разів підніматимуть пенсії

Крім надбавок за віком на пенсіонерів чекають й інші доплати. В першу чергу в рамках масштабної індексації, яка відбуватиметься тепер кожного року в березні. А ще в рамках росту мінімального прожиткового мінімуму. Цей тип перерахунку до кінця року відбуватиметься ще в грудні.

Загалом, середні пенсії в Україні становлять не менше 3000, а частіше 4000 гривень. Мінімальна виплата вже перевищила 2000 гривень, а максимальна 20 000 гривень. В Міністерстві соціальної політики, обіцяють, що ця тенденція лише наростатиме. На наступний рік вже заплановано кілька змін, які позитивно вплинуть на розмір соціальних виплат.