Украинцам сообщили, когда и насколько вырастут тарифы на коммуналку

Уже не так долго осталось до нового отопительного сезона и некоторые ждут его с откровенным страхом. На фоне глобального роста цен на продукты и услуги, и резкого скачка курса валют, кажется логичным повышение и тарифы на коммунальные платежи. Но, как заявляют в правительстве, этого не случится. Как минимум до 31 мая 2023г. К этому времени Нафтогаз зафиксировал тарифы на газ и горячую воду.





Этот отопительный сезон пройдет по старым тарифам

Украинцев успокоили, пока продолжается военное положение, тарифы на коммунальные услуги не будут увеличиваться. Мол, многие не смогут оплатить и действующие чеки, не говоря уже о больших суммах. Пока тариф на газ зафиксирован на уровне 7,9 гривен, хотя это и больше на 1 гривну, чем в предыдущем году. Также людей успокаивают, что газа должно хватить на нужды населения. Пока его запасы хоть и не в избыточном количестве, но на полноценный отопительный сезон должно хватить.



По оценкам экспертов, газа хватит и на нужды бизнеса, ведь из-за войны количество работающих предприятий и компаний резко сократилось. Какова будет цена газа в следующем году прогнозировать очень сложно. В то же время эксперты заявляют, что точно не ниже.

Этой зимой в домах будет прохладнее, чем всегда

Людей уже готовят к тому, что в домах может быть непривычно холодно. Если в предыдущие годы средняя температура воздуха в квартире составляла 22 градуса, то в этом году будет не выше 18 градусов и не ниже 16 градусов. Если у вас плохие окна, двери, плохо утепленное жилье, это может стать проблемой. Потому украинцев призывают готовиться к зиме уже сейчас. По возможности менять окна, купить электрические обогреватели, позаботиться об общем утеплении подъезда и т.д.