Українцям повідомили, коли та наскільки зростуть тарифи на комуналку

Вже не так довго залишилося до нового опалювального сезону і дехто чекає його з відвертим острахом. На фоні глобального росту цін на продукти та послуги, і різкого стрибка курсу валют, здається логічним підвищення й тарифів на комунальні платежі. Але, як заявляють в Уряді, цього не трапиться. Як мінімум до 31 травня 2023 року. Саме до цього часу Нафтогаз зафіксував тарифи на газ та гарячу воду.





Цей опалювальний сезон пройде за старими тарифами

Українців заспокоїли, допоки триває воєнний стан, тарифи на комунальні послуги не збільшуватимуться. Мовляв, багато людей не зможуть оплатити й діючі чеки, не говорячи вже про більші суми. Наразі, тариф на газ зафіксовано на рівні 7,9 гривень, хоча це й більше на 1 гривню ніж у попередньому році. Також, людей заспокоюють, що газу має вистачити на потреби населення. Наразі його запаси хоч і не в надлишковій кількості, але на повноцінний опалювальний сезон повинно вистачити.

За оцінками експертів, газу вистачить й на потреби бізнесу, адже через війну кількість працюючих підприємств та компаній різко скоротилася. Якою буде ціна газу у наступному році прогнозувати дуже складно. Водночас експерти заявляють, що точно не нижчою.

Цієї зими в домівках буде прохолодніше ніж завжди

Людей вже готують до того, що в оселях може бути незвично холодно. Якщо протягом попередніх років середня температура повітря в квартирі становила 22 градуси, то цьогоріч буде не вище 18 градусів і не нижче 16 градусів. Якщо у вас погані вікна, двері, чи не достатньо утеплене житло, це може стати проблемою. Тому українців закликають готуватися до зими вже зараз. По можливості міняти вікна, купити електричні обігрівачі, подбати про загальне утеплення під’їзду тощо.