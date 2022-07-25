Тигр атакует: китайский гороскоп на август 2022 года

Новый месяц на пороге — август. Однако новый месяц по китайскому календарю наступит вовсе не 1 числа. Первая неделя августа пройдет еще под знаком Огненной Козы, а месяц Земляной Обезьяны наступит лишь в ночь с 7 на 8 августа.





Энергии этого китайского месяца не обещают тишины и спокойствия, именно поэтому настоятельно рекомендуется большую часть важных дел сделать до 7 августа. Какие важные дела имеются в виду? Все, что связано с налаживанием и построением нового — бизнес, строительство, переезды, путешествия, выход на новую работу, переговоры о партнерстве и браке.

Стоит решить медицинские вопросы и договориться о денежных делах. Понятно, что на все случаи жизни не перестрахуешься, но, если есть возможность укрепить фундамент вашего материального и эмоционального благополучия, это стоит сделать прямо сейчас.

Что нас ждет в июле 2022 года?

Итак, месяц Земляной Обезьяны наступает в ночь с 7 на 8 августа и продлится до 8 сентября. Обезьяна — знак Ян Металла. Это твердая, сильная, бескомпромиссная энергия руководителей, воинов, презирающих романтику и розовые цветочки. Стихия Земли поддерживает стихию Металла. Это значит, что сама Обезьяна в этом году будет довольно сильной и активной.

Соперник Обезьяны по бацзы — это Тигр. Тигр и Обезьяна враждуют друг с другом. Сталкиваются, как принято говорить в бацзы. Металл режет Дерево, меч Обезьяны рубит дуб Тигра. Дерево в схватке с Металлом чаще всего проигрывает. Однако есть нюанс — Тигра года, как и Обезьяну месяца в этом году также поддерживает стихия — Вода. В итоге можно ожидать весьма сильную схватку двух воинственных знаков.

Как эти энергетические расклады августа отразятся на нас? Во-первых, можно даже не надеяться, что август будет тихим, спокойным и благостным. Энергии месяца Обезьяны принесут хаос и сумятицу в головы и эмоции. Люди будут по большей части нервными. Можно ожидать разрушения планов, нарушения договоренностей, задержек, отмен и так далее.

Помимо общей нервозности, от людей вокруг можно ожидать воинственного поведения, упрямства, отсутствия гибкости и несклонности к компромиссам. Стихию Металла в этом месяце смягчить будет очень сложно — это удастся только людям с сильным Огнем в карте бацзы.

Напугались? Совсем не стоит так относиться к предупреждениям от бацзы. Предупрежден — значит вооружен. Зная, что грядут энергии разрушения, мы можем относиться ко всему происходящему с нами и вокруг нас более осознанно и заранее позаботиться о своем эмоциональном состоянии и состоянии своих близких.

Итак, как прожить неспокойный август 2022? Во-первых, стараться вести максимально размеренный и спокойных образ жизни. Рутина и привычные действия — наше все. Ограничиваем порывы души и тела, не занимаемся экстримом и, по возможности, избегаем сложных, ответственных проектов, в которых кроме вас задействованы и другие люди. Если важных дел избежать не удается — максимально поддерживаем тело и ровный эмоциональный фон. Кого-то спокойным делает спорт, кого-то тишина и отсутствие общения. Выбираем рецепт самоуспокоения на свой собственный вкус.

Лучшие и худшие даты июля по китайскому гороскопу

Поскольку столкновение Тигра и Обезьяны — это довольно травмоопасная штука, то август это точно не время для экстрима и повышенных физических нагрузок. Стоит быть также максимально аккуратными и внимательными на дороге и в дороге.

Дни, когда всем без исключения стоит быть очень спокойными, внимательными и аккуратными — 5, 8, 11, 20 и 23 августа. Не назначайте на эти даты важные дела.

Не стоит назначать даты плановых операций в августе на 10, 17 и 29 число.

Благоприятные (относительно) денежные даты августа — 19 и 31.

Люди стихии Дерева (небесный столп дня в карте бацзы — Дерево) в августе будут озабочены денежными вопросами. К людям Ян Дерева может прийти неожиданная прибыль или идея как заработать. Не исключено, что источниками денег могут стать романтические партнеры. Люди Инь Дерева в августе получат помощь извне и будут обладать неотразимой привлекательностью в любовных делах.

Люди стихии Огня (небесный столп дня в карте — Огонь) в августе будут деятельны и активны. У них повысится творческая энергия и желание сделать все по-своему. Люди Ян Огня почувствуют в себе тягу к тому, чтобы делиться своим опытом, учить других. Но тут надо быть очень внимательным — не всем «ученикам» такое поведение может понравиться. Люди Инь Огня рискуют в августе затеять конфликт с власть предержащими — чиновниками или начальниками. Женщины Инь Огня могут обостренно пилить супруга.

Люди стихии Земля (небесный столп дня в карте бацзы — Земля) в августе будут окружены людьми — спрятаться в норку не удастся. Придется решать кучу проблем, брать на себя роль лидера и наставника. Ян Земле «грозит» большое количество общения с родственниками/коллегами и при этом повышенное самомнение. Для людей Инь Земли август станет месяцем расходов — как материальных, как и эмоциональных. Но есть шанс укрепить репутацию и подняться по социальной лестнице.

Люди стихии Металл (небесный столп дня в карте бацзы — Металл) в августе будут озабочены решением проблем семьи, здоровьем и накоплением сил для будущих свершений. Ян Металл может податься к специалистам нетрадиционной медицины, заняться вопросами личностного роста и самосовершенствования. Инь Металл будет занят более консервативными занятиями, но у всех людей Металла в августе повысится эмоциональный градус — вспыльчивость и конфликтность.

Для людей Воды (небесный столп дня в карте бацзы — Вода) август — это месяц смирения перед обстоятельствами, которые мы не в силах изменить. Реализация планов потребует огромного количество сил, но отменить их удастся далеко не всем. Наиболее разрушительному воздействию могут подвергнуться планы людей Ян Воды. Инь Вода также не избежит давления, но ей в итоге помогут выпутаться из ситуации влиятельные люди.

Тигр

Тигров ждет «веселенький» месяц хаоса и неопределенности. Ваши планы под прямым ударом, будет рваться там, где тонко и может оно и к лучшему — пусть все старое порвется, новое быстрее купим!

Помимо хаотичности внешнего мира и острых эмоциональных реакций, в августе рожденных в день Тигра настигнет тяга к перемещениям. Нестерпимо захочется уехать, переехать, отправиться в путешествие, на крайний случай уволиться с работы. Если эти темы пока для вас неактуальны, утилизируйте энергию перемещений и побольше ходите пешком.

Для Тигров крайне неудачными могут быть 5, 8, 11, 20 и 23 августа.

Кролик

Имеющие в карте знак Кролика (день и год) могут в августе ощутить убытки. Вам стоит быть очень внимательными к денежным делам. Не давайте в долг денег, не ведите денежных дел с друзьями и знакомыми.

Рожденные в месяц Кролика (с 5 марта по 5 апреля) могут получить в августе поддержку от покровителей. Ищите помощи, и вам обязательно помогут.

Кроликам не рекомендуется назначать важных дел на 12 и 24 августа.

Дракон

У тех, у кого в карте поселился Дракон, в августе может усилиться стихия Воды. О том полезно ли это для вас или нет можно сказать только после составления персональной карты бацзы, а в целом стихия Воды — это коммуникации и интуиция. Как минимум ждите большого количества контактов и более громкого внутреннего голоса.

Некоторые из тех, кто родился в год и день Дракона могут столкнуться с мошенниками. Стоит быть внимательными и временно отключить свою наивность.

Неблагоприятные даты для Дракона в августе — 1, 13 и 25 число.

Змея

Люди со Змеей в карте рискуют в августе попасть в неприятности из-за повышенного эмоционального фона. Вообще Змея будет чувствовать себя обессиленной и даже упасть в депрессию. Вас могут незаслуженно обидеть, вы можете ощутить, что вас ни во что не ставят и даже предают. Стоит максимально охлаждать собственную голову и не поддаваться эмоциональным порывам.

Помимо прочего, Змеям в августе могут грозить травмы и неприятности, связанные с транспортом, будьте аккуратны.

Дни, опасные для Змеи в августе — 2, 8, 13, 20 и 25. Не планируйте на эти даты важные дела.

Лошадь

Люди с Лошадью в карте (день Лошади) также, как и Тигры будут подвержены тяге к перемещениям. Планируйте на этот месяц переезды, увольнения, поездки и путешествия (не экстремальные).

Неблагоприятные для Лошади дни августа — 3, 15 и 27.

Коза

Люди со знаком Коза (день и/или год Козы) в карте бацзы могут потерять в августе деньги или быть обманутыми знакомыми людьми. Стоит быть особо внимательным к денежным делам.

Рожденные в год Козы будут особенно привлекательны для романтических дел и даже завести интрижку. Те, кто рожден в месяц Козы (6 июля — 7 августа) будут ощущать помощь свыше.

Неблагоприятные даты для Коз — 4, 16 и 28 августа.

Обезьяна

Люди с Обезьяной в карте, как уже поняли, будут весь август в состоянии войны. С внешним миром, с собой, обстоятельствами и т. п. Этот год и так для вас, Обезьяны, не очень легкий, а в августе ожидается еще большее обострение. Крепимся и медитируем, чего уж. Ну, или используем энергию столкновения как силу для трансформации. Отринем старое и освободим дорогу новому!

Особо неблагоприятные даты для Обезьян — 5, 17 и 29 августа

Петух

Для людей с Петухом в карте август может усилить стихию Металла. Полезно это лично для вас или нет — решается персонально для каждого. Но Металл — это стихия структуры и порядка и можно ожидать что вам захочется разгрести завалы и наладить самые ослабленные сферы вашей жизни.

Рожденные в год и день Петуха могут в августе попасться на удочку мошенников.

Неблагоприятные для Петуха даты августа — 6, 18 и 30.

Собака

Люди с Собакой в карте и так довольно серьезные, а в августе их твердость только усилится за счет усиления стихии Металла. Не стоит спорить с Собаками в августе, бесполезно.

Собаки (день), так же, как и Тигры с Лошадьми, в августе захотят путешествовать — планируйте поездки, только будьте максимально осторожны и предусмотрительны. Переезды, эмиграция и перемены работы — также тренд этого августа.

Неблагоприятные даты для Собаки — 7, 19 и 31 августа

Свинья

Люди со Свиньей в карте бацзы в августе будут чувствовать себя не очень. Рожденные в день и/или год Свиньи могут понести потери — денежные и не только, их планы могут срываться по непонятной причине, а люди исчезать из поля зрения.

Впрочем, те, кто родился в месяц Свиньи (8 ноября — 8 декабря) могут рассчитывать на неожиданную помощь.

Неблагоприятные даты для Свиньи — 8 и 20 августа

Крыса

Для тех, кто имеет в карте Крысу, август — это месяц усиления стихии Воды. Улучшится интуиция, появятся новые возможности для общения и новые каналы реализации задуманного.

Неблагоприятные даты для Крысы — 9 и 21 августа

Бык

Люди с Быком в карте в августе будут довольно эффективны и чувствовать, что мир помогает им в реализации задуманного. Однако эта эйфория может привести к тому, что Быков могут попытаться обмануть. Будьте внимательны и не ведитесь на дешевые посулы.

Неблагоприятные даты для Быка — 10 и 22 августа.