Опубликован список выходных в августе: украинцев ждут неожиданности

В августе Украина отмечает самый главный праздник — День Независимости. Ежегодно 24 августа — выходной день, но в 2022 году все иначе. Из-за полномасштабной войны его могут отменить. И хотя праздник в этом году важный как никогда раньше, военное положение вносит свои коррективы. Отметим, что пока военное положение действует до 23 августа, но очень вероятно, что его продлят.





В связи с военным положением все дополнительные выходные в Украине отменили еще с 8 марта.

Такие правила предусмотрены 6 статьей ЗУ “Об организации трудовых отношений в условиях военного положения”. Закон предусматривает приостановление действия статьи 73 Кодекса законов о труде, которая регулирует количество праздничных и нерабочих дней.

Получается, что в августе у нас будет восемь выходных: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 августа. Жаль, что в этом году выходного не будет, но мы обязательно отпразднуем победу, а сейчас нужно подождать и продолжать бороться за страну. .

Также в августе, кроме Дня Независимости, отмечают еще полтора десятка разных профессиональных и христианских праздников.

1 августа Украина отмечает День инкасатора;

2 августа — День аэромобильных войск — профессиональный праздник наших защитников;

5 августа — международный День светофора;

7 августа — День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, они защищают наше небо от угрозы со стороны рф;

8 августа —День войск связи Вооруженных Сил Украины.

9 августа — международный День коренных народов мира.

12 августа — международный День молодежи;

14 августа — большой христианский праздник Медовый Спас (Маковей), также в этот день отмечается профессиональный праздник строителей и день работника ветеринарной медицины;

15 августа — День археолога;

19 августа — христиане празднуют большой праздник Яблочный спас. Также в этот день отмечают профессиональный праздник пасечники;

21-25 августа — Курбан-байрам;

23 августа — День Государственного Флага Украины, это не менее важный праздник чем День Независимости;

24 августа — День Независимости;

27 августа — День дальнобойщика, День авиации;

28 августа — День шахтера.