Українців попередили про надзвичайно високу сонячну активність 24 липня
Найближчими днями на планеті Земля очікується потужна магнітна буря рівня G1. Літні люди та метеозалежні можуть почуватися погано, в цей час їм варто бути обережними.
Також магнітні бурі можуть провокувати збої в роботі енергосистем та вплинути на маршрути міграції птахів та тварин.
В останню добу сонячна активність була на низькому рівні, але зараз на Сонці відбулося п’ять спалахів класу С, максимальний спалах класу С 5,7. Вони не критичні, але все ж таки впливають на Землю.
Зазначається, що вже на початок тижня, з 25 липня, ситуація стабілізується.
В даний час сонячна активність буде такою:
- ймовірність малого геомагнітного шторму – 30%;
- ймовірність великого геомагнітного шторму – 5%;
- ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 10%;
- ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 5%;
- кількість сонячних плям -129.
Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей. У ці дні ризик інфарктів та інсультів суттєво збільшується.
Що таке магнітна буря
Простими словами, магнітні бурі є коливаннями магнітного поля Землі. Це триває від кількох годин до кількох днів. Причина — потрапляння до наближеної до Землі зону збуджених високошвидкісних потоків сонячного вітру та ударної хвилі, яку вони провокують.Геомагнітні бурі впливають різні сфери діяльності людини:
- порушення зв’язку;
- збої у системах навігації космічних кораблів;
- поява поверхневих зарядів на трансформаторах;
- руйнування енергетичної системи за особливо високої активності.
Магнітні бурі часто впливають на самопочуття людей. Вони небезпечні для тих, хто страждає від хвороб серця, підвищеного чи зниженого тиску.
Цікавий факт — під час сонячних бурь стається 70% всіх інфарктів, інсультів та гіпертонічних кризів.
Також люди страждають від головного болю, прискореного серцебиття, поганого самопочуття, стрибків тиску. Вчені пов’язують це із уповільненням капілярного кровообігу та настання кисневого голодування тканин.
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