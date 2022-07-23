Українців попередили про надзвичайно високу сонячну активність 24 липня

Найближчими днями на планеті Земля очікується потужна магнітна буря рівня G1. Літні люди та метеозалежні можуть почуватися погано, в цей час їм варто бути обережними.





Також магнітні бурі можуть провокувати збої в роботі енергосистем та вплинути на маршрути міграції птахів та тварин.

В останню добу сонячна активність була на низькому рівні, але зараз на Сонці відбулося п’ять спалахів класу С, максимальний спалах класу С 5,7. Вони не критичні, але все ж таки впливають на Землю.

Зазначається, що вже на початок тижня, з 25 липня, ситуація стабілізується.

В даний час сонячна активність буде такою:

ймовірність малого геомагнітного шторму – 30%;

ймовірність великого геомагнітного шторму – 5%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 10%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 5%;

кількість сонячних плям -129.

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей. У ці дні ризик інфарктів та інсультів суттєво збільшується.

Що таке магнітна буря

Простими словами, магнітні бурі є коливаннями магнітного поля Землі. Це триває від кількох годин до кількох днів. Причина — потрапляння до наближеної до Землі зону збуджених високошвидкісних потоків сонячного вітру та ударної хвилі, яку вони провокують.Геомагнітні бурі впливають різні сфери діяльності людини:

порушення зв’язку;

збої у системах навігації космічних кораблів;

поява поверхневих зарядів на трансформаторах;

руйнування енергетичної системи за особливо високої активності.

Магнітні бурі часто впливають на самопочуття людей. Вони небезпечні для тих, хто страждає від хвороб серця, підвищеного чи зниженого тиску.

Цікавий факт — під час сонячних бурь стається 70% всіх інфарктів, інсультів та гіпертонічних кризів.

Також люди страждають від головного болю, прискореного серцебиття, поганого самопочуття, стрибків тиску. Вчені пов’язують це із уповільненням капілярного кровообігу та настання кисневого голодування тканин.