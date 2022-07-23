Опубліковано список вихідних у серпні: українців чекають несподіванки

У серпні Україна відзначає найголовніше свято – День Незалежності. Щороку 24 серпня – вихідний день, але в 2022 році все інакше. Через повномасштабну війну його можуть відмінити. І хоча свято цього року важливе як ніколи раніше, військовий стан вносить свої корективи. Зазначимо, що поки що військовий стан діє до 23 серпня, але дуже ймовірно, що його продовжать.





У зв’язку з військовим станом усі додаткові вихідні в Україні скасували ще з 8 березня.

Такі правила передбачені 6 статтею ЗУ “Про організацію трудових відносин в умовах військового стану”. Закон передбачає зупинення дії статті 73 Кодексу законів про працю, яка регулює кількість святкових та неробочих днів. Шкода, що цього року вихідного не буде, але ми обов’язково відсвяткуємо перемогу, а зараз треба почекати та продовжувати боротися за країну.

Виходить, що у серпні у нас буде вісім вихідних: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 серпня.

Також у серпні, окрім Дня Незалежності, відзначають ще півтора десятки різних професійних та християнських свят.

1 серпня Україна відзначає День інкасатора;

2 серпня – День аеромобільних військ – професійне свято наших захисників;

5 серпня – міжнародний День світлофора;

7 серпня – День Повітряних сил Збройних Сил України, вони захищають наше небо від загрози з боку росії;

8 серпня – День військ зв’язку Збройних Сил України.

9 серпня – міжнародний День корінних народів світу.

12 серпня – міжнародний День молоді;

14 серпня – велике християнське свято Медовий Спас (Маковей), також у цей день відзначається професійне свято будівельників та День працівника ветеринарної медицини;

15 серпня – День археолога;

19 серпня – християни святкують велике свято Яблучний спас. Також у цей день відзначають професійне свято пасічники;

21-25 серпня – Курбан-байрам;

23 серпня – День Державного Прапора України, це не менш важливе свято, ніж День Незалежності;

24 серпня – День Незалежності;

27 серпня – День далекобійника, День авіації;

28 серпня – День шахтаря.