В Украине появились новые 10 гривен: как они выглядят

Монету номиналом 10 гривен посвятили Силам специальных операций. Тираж новой памятной монеты из серии Вооруженные силы Украины составляет 1 миллион экземпляров.





22 июля Национальный банк Украины ввел в оборот новую памятную монету специальной серии “Силы специальных операций Вооруженных сил Украины”. Это 14 монета из серии, ее посвятили самой молодой и современной части ВСУ. Об этом сообщил Нацбанк.

Как выглядит памятная монета

Диаметр монеты — 30 мм. Номинал — 10 гривен. Изготовлена из сплава на основе цинка, покрыта никелем. Тираж — 1 миллион монет, включая 500 тысяч экземпляров в 2022 году.

На аверсе монеты изображена эмблема Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. На реверсе — боец сил спецопераций на фоне образа Святослава Храброго с мечом и щитом.

В Национальном банке Украины рассказали, что дизайн монеты был разработан еще до начала полномасштабной войны. Над дизайном работали совместно с представителями ССО.

Всего в конкурсе эскизов монеты участвовало пять авторов. Победителями стали варианты Андрея Ермоленко и Ольги Коваленко.

Раньше, 14 июля Национальный банк Украины ввел в обращение похожую памятную монету из той же серии. Ее номинал тоже 10 гривен. а посвящена она Военно-морским силам ВСУ.

Как купить памятную монету

Приобрести памятную монету могут все желающие. После того как НБУ вводит монету в обращение, ее можно купить через отделения банков, аукционы или заказать онлайн на сайте НБУ. Кстати, последний способ самый удобный. Вам не нужно будет тратить время на визит в банк, поскольку заказать монету можно в несколько кликов.

При этом стоимость вполне доступная, поскольку монета не из ценных металлов. Это просто хорошее напоминание о героизме защитников Украины. От себя рекомендуем купить всю серию монет, посвященным Вооруженным силам Украины. Это неплохая инвестиция, так как со временем интерес к ним будет расти.