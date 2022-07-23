В Україні з’явилися нові 10 гривень: як вони виглядають

Монету номіналом 10 гривень присвятили Силам спеціальних операцій. Тираж нової пам’ятної монети із серії Збройні сили України складає 1 мільйон екземплярів.





22 липня Національний банк України ввів в обіг нову пам’ятну монету спеціальної серії “Сили спеціальних операцій Збройних Сил України”. Це 14 монета із серії, її присвятили наймолодшій та найсучаснішій частині ЗСУ. Про це повідомив Нацбанк.

Як виглядає пам’ятна монета

Діаметр монети – 30 мм. Номінал – 10 гривень. Виготовлена ​​із сплаву на основі цинку, покрита нікелем. Тираж — 1 мільйон монет, включаючи 500 тисяч екземплярів у 2022 році.

На аверсі монети зображено емблему Сил спеціальних операцій Збройних сил України. На реверсі — боєць сил спецоперацій на фоні образу Святослава Хороброго з мечем та щитом.

У Національному банку України розповіли, що дизайн монети було розроблено ще до початку повномасштабної війни. Над дизайном працювали спільно з представниками ССО.

Загалом у конкурсі ескізів монети взяло участь п’ять авторів. Переможцями стали варіанти Андрія Єрмоленка та Ольги Коваленко.

Раніше, 14 липня, Національний банк України ввів в обіг схожу пам’ятну монету з тієї ж серії. Її номінал також 10 гривень. а присвячена вона Військово-морським силам ЗСУ.

Як купити пам’ятну монету

Придбати пам’ятну монету можуть усі охочі. Після того, як НБУ вводить монету в обіг, її можна купити через відділення банків, аукціони або замовити онлайн на сайті НБУ. До речі, останній спосіб найзручніший. Вам не потрібно буде витрачати час на візит до банку, оскільки замовити монету можна за кілька кліків.

При цьому вартість є цілком доступною, оскільки монета не з дорогоцінних металів. Це просто гарне нагадування про героїзм захисників України. Від себе рекомендуємо купити всю серію монет, присвячених Збройним Силам України. Це непогана інвестиція, оскільки згодом інтерес до них зростатиме.