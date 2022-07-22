Эксперт рассказал о том, что подорожает больше всего после поднятия курса доллара

Повышение Нацбанком официального курса доллара до 36,56 грн/$, то есть на 25%, существенно снизит его разрыв с рыночным курсом. Однако такой шаг регулятора будет иметь также немало негативных последствий. В частности, примерно на четверть увеличится стоимость импортных товаров и горючего.





В целом эксперты рынка считают решение Национального банка верным. Ведь разница между реальным и фиксированным курсом уже давно давила на экспортеров, заставляя их торговать в черную и придерживать валютную выручку до лучших времен. При этом курс не отпустили, а оставили фиксированным, что также вполне логично в условиях войны.

Однако сейчас большинство украинцев еще не поняли, что же дальше и какими будут последствия повышения фиксированного курса. На этот вопрос ответил член наблюдательного совета ПриватБанка Роман Сульжик.

Он пояснил, что сейчас у финансовой системы Украины вполне достаточно ресурса, чтобы удержать текущий курс как минимум на полгода, а возможно и на целый год. К тому же, актуальный официальный курс уже фактически на одном уровне с рыночным, поэтому на черном рынке также значительных изменений не будет. Спекулянты, конечно же, попытаются создать ажиотаж, но далеко уйти от фиксированного курса им не удастся.

Да что самое важное, повышение НБУ официального курса приведет к удорожанию горючего. Цены на заправках увеличатся пропорционально доллару – на 25%. А потом пойдет вверх и стоимость других товаров, от импорта до продуктов питания.

Как отметил главный аналитик компании Forex Club Андрей Шевчишин, ранее горючее в Украине покупали по старому фиксированному курсу. А теперь он поднялся на четверть. Так что, если подумать, здесь и удивляться нечему. Что же касается бытовых товаров и продуктов питания – цены на них изменятся из-за удорожания логистики.