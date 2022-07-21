Составлен рейтинг специалистов, которые сейчас очень сильно нужны в Украине

С начала войны многие украинцы потеряли работу. Больше всего пострадали жители восточных, южных и северных областей, где были и дальше происходят активные боевые действия. В первые месяцы войны количество безработных зашкаливало и во много раз превышало количество вакансий. Сейчас ситуация совсем другая. Бизнес на западе и в центре Украины постепенно оживает, и число предложений по трудоустройству увеличивается с геометрической прогрессией. Больше всего свободных вакансий в западных областях. Не отстает Киев и даже Одесса, где из-за регулярных обстрелов ситуация остается достаточно напряженной. Кого больше всего нужно? Рассказываем.





Работодателям нужны разные специалисты

Если раньше в топ специалистов всегда входили айтовцы, то сейчас хорошую работу с хорошей зарплатой может подыскать гораздо более широкий круг специалистов.

Анализируя предложения, появившиеся в июле, эксперты сделали следующие выводы:

Бухгалтеры. На первом месте специалисты, имеющие опыт в бухгалтерии. Руководители отделов: здесь и банки, и компании разного профиля и даже магазины. Водители. Водителей очень нужно, а еще больше тех, кто готов ехать в международные рейсы. Да и по Украине работа найдется. Продавцы/кассиры. Очень много вакансий именно в торговой отрасли. От продавцов к специалистам, которые будут расставлять товар на полки. Работники гостинично-ресторанного бизнеса. Рестораны в тыловых городах работают по полной, как и отели. Этот бизнес можно сказать полностью возобновил свою работу. Больше всего вакансий на западе и в Киеве, ведь именно в этих регионах осело много временно переселенных лиц, автоматически пополнивших и число клиентов заведений питания.

Также очень много вакансий предусматривающих отдаленную занятость. Это маркетологи, копирайтеры, менеджеры по продажам, дизайнеры, таргетологи, SMM специалисты и другие. Сейчас активно развивается интернет-торговля, поэтому нужны специалисты, умеющие создавать, наполнять, продвигать и обновлять сайты.