Складено рейтинг спеціалістів, яких в Україні відривають з руками

Від початку війни дуже багато українців втратили роботу. Найбільше постраждали мешканці східних, південних та північних областей, де були і ще відбуваються активні бойові дії. В перші місяці війни кількість безробітних зашкалювала та в багато разів перевищувала кількість вакансій. Зараз ситуація зовсім інша. Бізнес на заході та в центрі України поступово оживає, а відтак число пропозицій по працевлаштуванню збільшується з геометричною прогресією. Найбільше вільних вакансій у західних областях. Не відстає Київ, і навіть Одеса, де через регулярні обстріли ситуація залишається досить напруженою. Кого найбільше потрібно? Розповідаємо.





Роботодавцям потрібні різні спеціалісти

Якщо раніше в топ фахівців завжди входили айтівці, то зараз хорошу роботу з гарною зарплатнею може підшукати набагато ширше коло спеціалістів.

Аналізуючи пропозиції, які з’явилися в липні, експерти зробили наступні висновки:

Бухгалтери. На першому місці фахівці, які мають досвід у бухгалтерії. Керівники відділів: тут і банки, і компанії різного профілю і навіть магазини. Водії. Водіїв дуже потрібно, а ще більше тих, хто готовий їхати в міжнародні рейси. Та й по Україні робота знайдеться. Продавці/касири. Дуже багато вакансій саме в торговій галузі. Від продавців до фахівців, які розкладатимуть товар на полиці. Працівники готельно-ресторанного бізнесу. Ресторани у тилових містах працюють на повну, як і готелі. Цей бізнес можна сказати повністю відновив свою роботу. Найбільше вакансій на заході і в Києві, адже саме в цих регіонах осіло багато тимчасово переселених осіб, які автоматично поповнили й число клієнтів закладів харчування.

Також дуже багато вакансій, які передбачають віддалену зайнятість. Це маркетологи, копірайтери, менеджери з продажу, дизайнери, таргетологи, SMM спеціалісти та інші. Зараз активно розвивається інтернет-торгівля, тож потрібні фахівці, які вміють створювати, наповнювати, просувати та оновлювати сайти.