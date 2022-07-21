Украинцы, перешедшие в «Нафтогаз», столкнулись с неожиданными проблемами

В мае более 10 млн украинских семей были принудительно переведены на обслуживание в ГК «Нафтогаз». После этого количество потребителей компании выросло фактически в 7 раз – с 1,8 млн. до 12,6 млн. Но оказалось, что поставщик был не готов к такому наплыву клиентов. Украинцы, которые только начали получать газ от «Нафтогаза», массово жалуются на некачественный сервис. И не удивительно, ведь напряжения не выдерживает даже сайт поставщика, а на все вопросы и жалобы клиентов отвечают боты.





На Facebook-странице «Нефтегаза» украинцы ежедневно оставляют сотни гневных комментариев. Кто-то жалуется на проблемы с созданием личного кабинета пользователя, у других в этом же кабинете вместо данных о потреблении высвечиваются одни ноли. Многие клиенты также сообщают о проблемах с сайтом, который просто не загружается из-за слишком большого количества посетителей.

Но самой большой проблемой, по словам потребителей, является то, что на все вопросы отвечают только боты или автоответчики. Поговорить с «живым» сотрудником компании практически невозможно. Так что клиенты в лучшем случае получают ответы на свои вопросы через несколько дней, а иногда не получают их вообще.

Чтобы уменьшить количество звонков операторам поставщику пришлось даже прибегнуть к уловкам. С чат-бота «Нафтогаза» просто убрали кнопку связи со службой поддержки. Однако клиенты это сразу заметили, и ситуация только ухудшилась.

Эксперты отмечают, что причиной возникших у «Нафтогаза» с приходом новых клиентов проблем является банальная нехватка работников. Хотя поставщик еще в начале мая знал о несостоятельности большинства украинских газсбытов снабжать своих потребителей ресурсом и мог заранее позаботиться об увеличении штата. Так что теперь почти 98% украинских семей придется запастись терпением и дать «Нафтогазу» возможность справиться с новым объемом работы.