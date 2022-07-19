Названы пять знаков Зодиака под которыми рождаются роковые красавицы и красавцы

Оказывается, знак Зодиака может влиять даже на нашу внешность. Астрологи уверяют, что только под несколькими знаками рождаются роковые красавицы и красавцы. Всего таких знаков пять, и под ними действительно в свое время родились идеалы женской и мужской красоты.





Близнецы

Близнецов трудно назвать эталонами красоты, но есть что-то в их характере, что очень притягивает противоположный пол. Это харизматические люди, умеющие себя преподнести и выгодно выделить среди других. Также Близнецы знают, как подчеркнуть свои самые выгодные черты.

Рак

Рак обладает не яркой, но очень выразительной красотой. Раки имеют богатый внутренний мир и они очень добрые. Вы можете узнать Раков по добрым глазам, которые сразу же настраивают вас на уют. Женщины Раки очень женственны, всегда чистоплотны и одеты со вкусом. Мужчины преимущественно консерваторы, любят сдержанные прически без экстравагантности и приглушенные цвета в одежде.

Лев

Ну, конечно, в перечень попали Львы. Львицы это настоящие роковые красотки. Даже если у такой женщины нет идеального носа, фигуры, губ или волос, она все равно будет выглядеть крайне эффектно и омрачит кого-угодно с самыми идеальными параметрами. Так же ведут себя и выглядят мужчины – представители этого знака.

Весы

Особое внимание к себе привлекают женщины, родившиеся под знаком Весы. Они очень изящны, красивы, элегантны и максимально женственны. Возле них хочется невольно выпрямить спину. Мужчины Весы тоже отличаются аристократической внешностью. Словом, это прекрасный знак.

Скорпион

Скорпионы часто обладают экзотической красотой. А еще от них прямо веет сексуальностью. Женщины часто обладательницы длинных черных волос, смуглой кожи, стройной фигуры. Мужчины отличаются мужеством, грубостью и эффектной улыбкой. Достаточно одной их взгляда, чтобы соблазнить кого-либо.