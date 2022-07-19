Названо п’ять знаків Зодіаку під котрими народжуються рокові красуні і красені

Виявляється знак Зодіаку може впливати навіть на нашу зовнішність. Астрологи запевняють, лише під кількома знаками народжуються рокові красуні та красені. Всього таких знаків п’ять, і під ними дійсно в свій час народилися ідеали жіночої та чоловічої краси.





Близнюки

Близнюків важко назвати еталонами краси, але є щось таке в їхньому характері, що дуже притягує протилежну стать. Це харизматичні люди, які вміють себе подати і вигідно виділити серед інших. Також Близнюки знають як підкреслити свої найвигідніші риси.

Рак

Рак володіє не яскравою, але дуже виразною красою. Раки мають багатий внутрішній світ і вони дуже добрі. Ви можете впізнати Раків по добрих очах, які одразу ж налаштовують вас на затишок. Жінки Раки дуже жіночні, завжди охайні, та вдягнені зі смаком. Чоловіки переважно консерватори, полюбляють стримані зачіски без екстравагантності, та приглушені кольори в одязі.

Лев

Ну звісно в перелік потрапили Леви. Левиці це справжні рокові красуні. Навіть якщо така жінка не має ідеального носа, фігури, губ чи волосся, вона все одно буде виглядати вкрай ефектно і затьмарить будь-кого з найідеальнішими параметрами. Так само поводяться і виглядають чоловіки — представники цього знаку.

Терези

Особливу увагу до себе привертають жінки, які народилися під знаком Терези. Вони дуже витончені, красиві, елегантні і максимально жіночні. Біля них хочеться мимоволі випрямити спину. Чоловіки Терези теж відрізняються аристократичною зовнішністю. Словом, це красивий знак.

Скорпіон

Скорпіони часто володіють екзотичною красою. А ще від них прямо віє сексуальністю. Жінки часто власниці довгого чорного волосся, смуглої шкіри, стрункої фігури. Чоловіки вирізняються мужністю, брутальністю та ефектною посмішкою. Достатньо одного їхнього погляду, щоб спокусити будь-кого.