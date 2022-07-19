Названы пять признаков того, что вас сглазили или навели порчу

Не всегда порчу наводит такая себе ведьма, которая живет где-то на окраине села и имеет дома череп или котел для варки зелья. Иногда сглазить может самый обычный человек, который просто посмотрит на вас и чем-то будет очень удивлен, или восхищен. У некоторых очень “плохой глаз” и иногда люди даже не знают, что кого-то сглазили. А жертвам этих взглядов в один момент может оказаться очень плохо. Эксперты рассказали, как распознать порчу и вовремя обратиться за помощью.





Есть пять признаков, которые должны настораживать

Упадок сил

Если вы начали чахнуть на глазах, то что-то не то. Ненормально, если человек, который всегда имел полно энергии и хорошее настроение, вдруг начал приходить в упадок, постоянно уставать, впадать в апатию, депрессию и постоянно чувствовать меланхолию и бессилие.

Регулярные проблемы на работе

Если случилась какая-то одна проблема, это еще ничего. Не должно насторожить и две и даже три проблемы, навалившиеся на вас в одно время. Но если их больше, и они не прекращаются, то здесь что-то не то.

Ухудшение здоровья домашних питомцев

Это касается только тех, кто имеет собак и кошек, а особенно кошек. Кошки очень чувствуют физическое и моральное состояние хозяина. И если с вами происходит что-то не то, кошка будет чувствовать себя плохо. Будет больной, будет вялой и неактивной. Что касается собак, то они могут чаще выть, и вести себя так, будто испытывают тревогу.

Частые болезни

Как часто бывает такое, что мы только выкарабкались из одной болячки, а тут уже другая. И казалось бы ничего страшного, насморк, кашель, немного температура. Но так быть не должно.

Увядают домашние вазоны

Если внезапно начали исчезать ваши цветы – точно имеет место магическое воздействие. Чтобы окончательно в этом убедиться купите новый вазон, и тщательно ухаживайте за ним. Если в течение месяца он увял — вам нужно обратиться к специалистам, умеющим снимать сглаз и порчу.