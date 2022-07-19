Названо п’ять ознак того, що вас зурочили або навели порчу

Не завжди порчу наводить така собі відьма, яка живе десь на окраїні села і має вдома череп або казан для варіння зілля. Інколи зурочити може звичайнісінька людина, яка просто подивиться на вас і чимось буде дуже здивована, або захоплена. В декого дуже “лихе око” й інколи люди навіть не знають, що когось наврочили. А жертвам цих поглядів в один момент може стати дуже погано. Експерти розповіли, як розпізнати порчу і вчасно звернутися за допомогою.





Є п’ять ознак, які мають насторожувати

Занепад сил

Якщо ви почали чахнути на очах, то щось не те. Ненормально, якщо людина, яка завжди мала повно енергії та гарний настрій, раптом почала занепадати, постійно втомлюватися, впадати в апатію, депресію та постійно відчувати меланхолію і безсилля.

Регулярні проблеми на роботі

Якщо трапилася якась одна проблема це ще нічого. Не повинно насторожити й дві і навіть три проблеми, які навалились на вас в один час. Але якщо їх більше, і вони не припиняються, щось тут не те.

Погіршення здоров’я домашніх улюбленців

Це стосується лише тих хто має собак і котів, а особливо котів. Кішки дуже відчувають фізичний і моральний стан господаря. І якщо з вами відбувається щось не те, кішка почуватиметься погано. Хворітиме, буде млявою і неактивною. Щодо собак, то вони можуть частіше завивати, і поводитися так, ніби відчувають тривогу.

Часті хвороби

Як часто буває таке, що ми лише викарапкалися з однієї болячки, а тут вже інша. І здавалося б нічого страшного, нежить, кашель, трішки температура. Але так бути не повинно.

В’януть домашні вазони

Якщо раптово почали зникати ваші квіти — точно має місце магічний вплив. Щоб остаточно в цьому переконатися купіть новий вазон, і ретельно доглядайте його. Якщо протягом місяця він зів’янув — вам треба звернутися до спеціалістів, які вміють знімати пороби і порчу.