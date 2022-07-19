Не только ВПЛ: украинцы могут оформить более 30 000 гривен в рамках нового благотворительного проекта

В Украине в очередной раз анонсируют новый благотворительный проект, в рамках которого украинцам будут выплачивать денежную помощь. На этот раз инициатором выплат стал Запорожский благотворительный Фонд “Единство” совместно с Эстонским советом по делам беженцев. Программа направлена ​​не только на внутренне перемещенные лица, оформить ее могут и те, кто не покидал дома. Но, есть ограничения по областям. Сегодня на эту помощь претендуют 15 украинских областей.





Помощь могут оформить жители 15 областей

Деньги могут оформить жители Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Сумской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Херсонской, Одесской и Житомирской областей.



Список категорий, претендующих на выплату:

Семьи, потерявшие кормильца из-за войны. Семьи, потерявшие дом, или он сильно поврежден. Семьи, где живет лицо с инвалидностью или тяжелой болезнью. Одинокие родители, воспитывающие несовершеннолетних. Семьи, где есть новорожденные дети, беременные женщины или кормящие мамы. Семьи, где живут пожилые люди. Малообеспеченные семьи.

Список категорий действительно широк, и этим семьям готовы выплачивать по 2220 гривен на одного человека, но оформить помощь можно не более чем на 5 членов семьи, то есть суммарно в месяц можно получить 11 100 гривен. Выплату назначат на один или три месяца, то есть максимальная помощь будет суммарно составлять более 30 000 гривен.

Как оформить помощь?

Чтобы оформить помощь, нужно позвонить в колл-центр по номеру: 067-105-28-03. Звонить можно ежедневно с 9:00 до 19:00. В ходе разговора следует назвать цифру вашего региона.

Области нумеруют следующим образом:

Черниговская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская – цифра 1.

Киевская, Николаевская, Херсонская, Полтавская – цифра 2.

Сумская, Житомирская, Одесская, Черкасская – цифра 3.

Харьковская, Луганская, Днепропетровская – цифра 4.

Для жителей Херсонской области есть отдельный номер: 066-902-69-60.