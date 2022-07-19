Не лише ВПО: українці можуть оформити понад 30 000 гривень в рамках нового благодійного проєкту

В Україні вкотре анонсують про новий благодійний проєкт в рамках якого українцям виплачуватимуть грошову допомогу. Цього разу ініціатором виплат став Запорізький благодійний Фонд “Єдність” спільно з Естонською радою по справах біженців. Програма направлена не лише на внутрішньо переміщених осіб, оформити її можуть й ті, хто не покидав домівки. Але, є обмеження по областях. Сьогодні на цю допомогу претендує 15 українських областей.





Допомогу можуть оформити мешканці 15 областей

Гроші можуть оформити мешканці Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Сумської, Кіровоградської, Луганської, Миколаївської, Полтавської, Харківської, Черкаської, Чернігівської, Херсонської, Одеської та Житомирської областей.

Перелік категорій, які претендують на виплату:

Родини, які втратили годувальника через війну. Родини, які втратили домівку, або вона сильно пошкоджена. Сім’ї, де живе особа з інвалідністю або важкою хворобою. Одинокі батьки, які виховують неповнолітніх. Сім’ї, де є новонароджені діти, вагітні жінки, або годуючі мами. Родини, де живуть літні люди. Малозабезпечені сім’ї.

Перелік категорій дійсно широкий, і цим родинам готові виплачувати по 2220 гривень на одну особу, але оформити допомогу можна не більше ніж на 5 членів сім’ї, тобто сумарно в місяць можна отримати 11 100 гривень. Виплату призначать на один або три місяці, тобто максимальна допомога сумарно становитиме понад 30 000 гривень.

Як оформити допомогу?

Щоб оформити допомогу потрібно зателефонувати в колл-центр за номером: 067-105-28-03. Телефонувати можна щодня з 9:00 до 19:00. В ході розмови потрібно назвати цифру вашого регіону.

Області нумерують наступним чином:

Чернігівська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська — цифра 1.

Київська, Миколаївська, Херсонська, Полтавська — цифра 2.

Сумська, Житомирська, Одеська, Черкаська — цифра 3.

Харківська, Луганська, Дніпропетровська — цифра 4.

Для мешканців Херсонської області є окремий номер: 066-902-69-60.