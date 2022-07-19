Лікар розкритикував препарати, які в поліклініках додають ледь не до кожного рецепту

Кожен хто хоч раз приймав антибіотики точно купував, за рекомендацією лікаря, пробіотики. Мовляв вони попередять діарею та розлади травлення і мінімізують шкідливий вплив антибіотиків на шлунок. Та чи дійсно це так? Адже не дуже хочеться купувати умовно кажучи “крейду”, яка коштує досить не дешево? На жаль, як стверджує львівська лікарка Вікторія П’єц, пробіотики у 90% випадків це марна трата коштів.





Лікарі часто мають відсоток з продажу пробіотиків

Пані Вікторія стверджує, що більшість лікарів виписують пробіотик, адже мають відсоток з його продажів. Мовляв, препарат не пошкодить, але й не сильно допоможе. Річ у тім, що кожен людський організм унікальний, в кишечнику живе мільярд різних мікроорганізмів і слизова оболонка в кожному його відділі зовсім різна. Приймаючи пробіотики, ми підселяємо нові види мікробіомів, не знаючи напевно, чи це дійсно потрібно.

В ідеалі, в ці процеси взагалі не потрібно вмішуватися. А все, що може зробити людина — це збалансовано харчуватися, їсти клітковину, овочі та фрукти. Мікрофлора тоді відновиться самостійно.

Коли пробіотик може мати користь?

Перш за все, лікар повинен вміти правильно призначити антибіотик. Якщо ліки підібрані правильно, то вони діятимуть лише на проблему, не зачіпаючи інші органи та системи. Діарея, та розлади шлунку можливі лише у 10% людей, а також якщо особа приймає одразу кілька антибіотиків одночасно. От в таких випадках пробіотик може дати користь. Ще одна помилка — призначати всім один і той самий пробітик. Люди різні і така практика є дуже дивною.

Вживати пробіотики при кожному прийомі антибіотиків показано лише людям з хворобою Крона або хронічним колітом.