Супружеская жизнь превратится в ад: топ-4 женских имен, на владелицах которых не стоит жениться

Имя оказывает большое влияние на характер и судьбу человека. Сходство между носителями одного имени часто можно заметить даже невооруженным глазом. Именно поэтому люди пытаются избегать отношений с владельцами имен, вызывающих у них негативные ассоциации.





Эксперты назвали женские имена, с представительницами которых очень сложно наладить гармоничные отношения. Они не созданы для брака и могут превратить жизнь своего мужа в настоящий ад.

Ольга

Женщины, носящие это имя, постоянно чем-то недовольны. Иногда они и сами не знают, чего хотят. Так откуда это может быть известно их мужьям? В поисках способа успокоить и удовлетворить свою любимую они могут потратить хоть всю жизнь, но желаемого эффекта не добьются. Ольга же будет только отвергать все предложения своего мужа и доводить его до отчаяния бесконечными скандалами.

Екатерина

Эта загадочная представительница слабого пола может казаться очень интересной личностью. Но за внешним фасадом скрыто немало опасностей. Екатерина считает себя совершенной и уверена, что всегда все делает правильно. Своими наставлениями и контролем эта женщина часто собственноручно разрушает свой брак. Ведь ее избранник просто не может выдержать постоянного эмоционального напряжения.

Карина

Обладательницам этого имени присуща чрезмерная требовательность к партнеру. Особенно это касается материальных благ. Если мужчина не сможет обеспечить Карину всем, что она считает необходимым, ему придется нелегко. Несчастного избранника будут постоянно сравнивать с другими мужчинами и указывать на его ошибки. Что и говорить, жизнь мужчины в таком браке очень скоро станет невыносимой.

Нелли

Женщины, носящие это благозвучное и нежное имя, обладают очень тонкой душевной организацией. Нелли легко обидеть, а любое слово своего мужа она воспринимает как критику. Поэтому ссоры и скандалы в их семье довольно частое явление. Нелли будет подозревать своего мужа во всех грехах и постоянно упрекать в безразличии к себе. Так что отношения с ней будут очень тяжелыми во всех смыслах этого слова.