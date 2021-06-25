В десятки разів: ПриватБанк підняв ціни за послугу, якою користуються всі клієнти

Днями ПриватБанк оголосив про збільшення комісії за купівлю товарів та оплату послуг через додаток Приват24. Відтепер здійснюючи вказану операцію з допомогою мобільного банкінгу клієнт втрачатиме не 1 гривню, як це було раніше, а 0,5% від сплачуваної суми.





Наразі інновація ще не торкнулася усіх українських міст. Комісію в сумі 0,5% поки що сплачують лише мешканці Київської, Луганської, Донецької, Чернівецької, Хмельницької та Харківської областей. Та вже до завершення поточного року нові правила будуть діяти на усій території України.

«Попередній тариф був свого роду акційною пропозицією від банку», – коментує ситуацію прес-секретар ПриватБанку Олег Серга. «Ми вважаємо, що даний тариф буде досить доступним для клієнтів та конкурентоспроможним, у порівнянні з умовами інших банків. Та все ж ми уважно стежитимемо за ситуацією на ринку та реакцію клієнтів», – зазначив пан Серга.

Важливо, що дана комісія не стосується операції переказу коштів між рахунками, а лише взаєморозрахунків із суб’єктами бізнесу в процесі придбання у них товарів чи послуг. Отож здійснюючи переказ на картку фізичної особи, вам не варто хвилюватися – комісія за цю транзакцію у ПриватБанку не змінилася.

Також із 1 червня 2021 року державна фінустанова припинила нарахування відсотків на кошти, що знаходяться на карті «Універсальна». Мова звісно ж йде про власні кошти, а не про кредитний ліміт. Раніше нарахування проводилося за 4% ставкою. Та банк вирішив скасувати дану послугу й натомість запропонувати клієнтам спробувати депозитні програми.

Стосовно ж нововпроваджених правил, «ПриватБанк» припускає, що комісія у відсотках може виявитися набагато вигіднішою для користувачів. Адже не дарма чимало банків вже давно користуються саме такою системою. Та й для самих фінустанов фіксована ставка комісії не надто вигідна.