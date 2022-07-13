ПриватБанк реалізував можливість, на яку надіялись мільйони українців

Державний Приватбанк впровадив нову технологію, яка вже доступна усім користувачам Приват24. Вона дозволяє телефонувати у службу підтримки банку просто з мобільного додатку й покликана вивести систему зв’язку з клієнтами на якісно новий рівень. Про нововведення днями повідомила прес-служба ПриватБанку.





На сьогоднішній день функція дзвінків через додаток працює в тестовому режимі. Нею можуть скористатися клієнти фінустанови, у яких встановлений Приват24 для Android чи iOS. Проте для здійснення дзвінка їм все ж доведеться оновити мобільний додаток.

Дзвінки з допомогою Приват24 є абсолютно безкоштовними та потребують лише наявності Wi-Fi або мобільного інтернету. У державному банку також підкреслили, що такий спосіб з’єднання є максимально безпечним, адже він захищений логіном та паролем клієнта, які використовуються для авторизації в додатку.

Як зазначила керівник контактного центру ПриватБанку Оксана Аношечкіна, головною метою впровадження нової технології було покращення системи зв’язку клієнтів з банком. Вона пояснила, що велика кількість українців зараз знаходяться в окупованих регіонах чи за кордоном, де відсутнє покриття українських операторів. Та з новою функцією Приват24 вони будуть на зв’язку з банком за будь-яких умов, оскільки для користування нею не потрібен мобільний зв’язок, а лише доступ до інтернету.

Зробити дзвінок у службу підтримки ПриватБанку з додатку Приват24 можна наступним чином:

Авторизуйтеся в додатку за допомогою персонального логіну та паролю. Перейдіть до «Профілю клієнта». Оберіть пункт «Служба підтримки». Натисніть на кнопку «Дзвінок в підтримку» («Дзвінок через Приват24» в iOS).

Наразі нова функція працює в бета-версії, оскільки IT-команда банку все ще перевіряє та вдосконалює її можливості. Згодом технологія буде допрацьована з урахуванням можливих скарг чи рекомендацій клієнтів, зібраних під час роботи в тестовому режимі.