Алексей Резников озвучил три варианта окончания войны: украинцам подходят почти все

На данный момент речь не идет о завершении войны. Более того, эксперты говорят, что еще не произошло даже ни одного перелома в этой войне. Он, вероятно, настанет, когда Вооруженные Силы Украины успешно деоккупируют Херсон. Пока же Министерство обороны Украины во главе с Алексеем Резниковым делится вероятными сценариями, которые могут развиваться в ближайшее время. В то же время на конференции Forbes “Строим Вместе” Резников озвучил три варианта того, как закончится война.





Победа за Украиной, но пути ее получения могут быть разными

Резников отметил, что Украина точно победит, иначе, мол, быть не может. А вот как именно, пока неизвестно. По его мнению, есть три вероятных сценария:

Первый сценарий — это распад России на несколько отдельных субъектов, что, вполне вероятно, под давлением санкций и на фоне постоянного ухудшения тамошней экономики. Второй сценарии “жест доброй воли”. Россияне могут самостоятельно вернуться на позиции, которые они занимали до 24 февраля и сказать, что это жест доброй воли, как было с отступлением от Киевской области, Черниговской, с острова Змеиный и т.д. Третий сценарий – победа Украины в бою. Если первые два сценария не сбудутся, тогда ВСУ просто перемелят оккупантов на поле боя, что и сейчас успешно делают. Этот вариант самый длинный и, к сожалению, очень кровопролитный для обеих сторон.

Не следует забывать, что ресурсы россиян значительно превышают наши. У них больше оружия, хотя оно и старое и кое-где не выполняет в совершенстве свои функции, но все же есть. У рашистов гораздо больше человеческого ресурса, а так как они совсем не жалеют собственных людей превращая их в пушечное мясо, то нашим воинам придется долго и плодотворно поработать.

Украинцев устраивают почти все сценарии

В то же время в комментариях к подобным публикациям украинцы говорят, что их устраивают все сценарии, но лучше всего, если бы сбылся первый. Мол, если россияне самостоятельно отойдут, то могут впоследствии вернуться. А если же придется бороться за победу на поле боя, то надо быть готовым к большим потерям и с нашей стороны.