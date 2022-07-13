Олексій Резніков озвучив три варіанти закінчення війни: українцям підходять майже всі

На даний момент ще не йде мова про завершення війни. Ба більше, експерти говорять, що ще не відбулося навіть жодного перелому у цій війні. Він ймовірно настане, коли Збройні Сили України успішно деокупують Херсон. Наразі ж Міністерство оборони України на чолі з Олексієм Резніковим ділиться ймовірними сценаріями, які можуть розвиватися найближчим часом. Водночас на конференції Forbes “Будуємо Разом” Резніков озвучив три варіанти того, як закінчиться війна.





Перемога за Україною, але шляхи її отримання можуть бути різними

Резніков відмітив, що Україна точно переможе, по іншому, мовляв, бути не може. А от як саме, поки невідомо. На його думку є три ймовірні сценарії:

Перший сценарій — це розпад Росії на кілька окремих суб’єктів. Це цілком ймовірно під тиском санкцій та постійним погіршенням тамтешньої економіки. Другий сценарії “жест доброї волі”. Росіяни можуть самостійно повернутись на позиції, які вони займали до 24 лютого і сказати, що це “жест доброї волі”, як було з відступом від Київської області, Чернігівської, з острова “Зміїний” тощо. Третій сценарій — перемога України в бою. Якщо перші два сценарії не справдяться, тоді ЗСУ просто перемелять окупантів на полі бою, що й зараз успішно роблять. Цей варіант найдовший та на жаль дуже кровопролитний для обох сторін.

Не варто забувати, що ресурси росіян значно перевищують наші. В них більше зброї, хоча вона й стара і подекуди не виконує досконало свої функції, але все ж є. В рашистів набагато більше людського ресурсу, а так як вони зовсім не жаліють власних людей перетворюючи їх у гарматне м’ясо, то нашим воїнам доведеться довго і плідно попрацювати.

Українців влаштовують майже усі сценарії

Водночас в коментарях до схожих публікацій українці кажуть, що їх влаштовують всі сценарії, але найкраще, якби справдився перший. Мовляв якщо росіяни самостійно відійдуть, то можуть згодом повернутися. А якщо ж доведеться виборювати перемогу на полі бою, то треба бути готовим до великих втрат і з нашого боку.