Мобилизированных лишат зарплаты: в Раде приняли поправки от партии “Слуга народа”

Согласно действующему законодательству, все кого мобилизуют, имеют право на сохранение рабочего места и зарплаты с ее последующей выплатой. Такая норма действовала с 2014 года и распространялась на всех, кто трудоустроен официально. Однако на днях народный депутат от партии “Слуга народа” Галина Третьякова добавила поправки к законопроекту №7251. Теперь работодатель не обязан продолжать платить зарплату работникам, которых призвали в службу. Рабочее место за ними все же будет оставаться.





Автор поправок считает, что в нынешних условиях это правильное решение

Третьякова отметила, что в 2014 году количество мобилизованных не было таким большим, как сейчас. Теперь же с одного предприятия или компании могут мобилизовать очень многих, и это большая нагрузка для предпринимателей, которым сейчас и так трудно удержать бизнес на плаву. По мнению нардепки, военнослужащим должно хватать зарплаты, которую им будет выплачивать государство. Это от 30 тысяч гривен в тылу и около 100 тысяч на поле боя.

“В предыдущие годы мобилизованных было не так много, а государственный бюджет был не в состоянии или не было политической воли достаточно финансировать военных”, – добавила Третьякова.



Законопроект уже принят Верховной Радой во втором чтении, однако он вступит в действие только после того, как его подпишет Владимир Зеленский.

Общая мобилизация продолжается

В то же время, мобилизация продолжается и происходит очень активно. Украинцам вручают повестки, где только это возможно: на улице, у подъезда, в магазинах, парках, а в некоторых городах даже возле церкви. Люди возмущаются таким развитием событий, ведь по сути никому не оставляют выбора, однако это обычная практика во время военного положения. Все законно и обсуждению или обжалованию не подлежит.