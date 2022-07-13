Мобілізованих позбавлять зарплати: в раді прийняли поправки від партії “Слуга народу”

Згідно з чинними законодавством всі кого мобілізовують, мають право на збереження робочого місця та зарплати з її подальшою виплатою. Така норма діяла з 2014 року і розповсюджувалась на всіх, хто працевлаштований офіційно. Однак, на днях народний депутат від партії “Слуга народу” Галина Третьякова додала поправки до законопроєкту №7251. Відтепер роботодавець не зобов’язаний продовжувати платити зарплату працівникам, яких призвали до служби. Робоче місце за ними все ж залишатиметься.





Авторка поправок вважає, що в теперішніх умовах це правильне рішення

Третьякова зауважила, що у 2014 році кількість мобілізованих не була такою великою, як зараз. Тепер ж з одного підприємства чи компанії можуть мобілізувати дуже багато осіб, і це неабияке ярмо для підприємців, яким зараз і так важко втримати бізнес на плаву. На думку нардепки, військовослужбовцям повинно вистачати зарплати, яку їм виплачуватиме держава. Це від 30 000 гривень в тилу і близько 100 000 на полі бою.

“Протягом попередніх років мобілізованих було не так багато, а державний бюджет був не в змозі або не було політичної волі достатньо фінансувати військових”, – додала Третьякова.

Наразі законопроєкт вже прийнято Верховною Радою у другому читанні, однак він вступить в дію лише після того, як його підпише Володимир Зеленський.

Загальна мобілізація триває

Водночас мобілізація триває і відбувається дуже активно. Українцям вручають повістки де тільки це можливо: на вулиці, біля під’їзду, в магазинах, парках, а в деяких містах навіть біля церкви. Люди обурюються такому розвитку подій, адже по суті нікому не залишають вибору, однак це звичайна практика під час воєнного стану. Все законно, і обговоренню, чи оскарженню не підлягає.