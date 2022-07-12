Украинцам вернут часть средств, потраченных на газ весной

Украинские потребители, которых с 1 мая перевели на обслуживание в «Нафтогаз», ошибочно заплатили за майскую порцию ресурса предыдущему поставщику. Однако региональные газсбыты уже приступили к процедуре возврата переплат. Что нужно сделать, чтобы получить свои деньги назад?





Ликвидация целого ряда газовых компаний по причине их неспособности выполнять установленные правила поставок ресурса стала настоящим сюрпризом для многих бытовых потребителей. До поры до времени украинцы и не догадывались, что их автоматически перевели на обслуживание в «Нафтогаз» и продолжали платить предыдущему поставщику. Поэтому за природный газ, потребленный в мае и предоставленный «Нафтогазом», они заплатили компаниям, которые фактически уже не являются участниками рынка.

Однако в большинстве газсбытов сейчас полным ходом идет процесс возврата переплат. В частности, столичный поставщик «Киевоблгаз Сбыт» уже вернул на счета клиентов 633 тыс. грн, ошибочно заплаченных за «майский газ». Другие региональные поставщики также постепенно рассчитываются с клиентами.

Чтобы вернуть свои средства, случайно оказавшиеся на счету бывшего поставщика, украинцам необходимо создать специальную заявку. Для этого не нужно приходить в офис бывшего поставщика, а только отправить ему электронное письмо. К письму необходимо добавить следующие документы:

заявление на возврат средств;

копию паспорта и ИНН;

квитанцию ​​об оплате за газ;

реквизиты собственного банковского счета.

Все копии документов перед отправкой следует заверить надписью «согласно оригиналу», текущей датой и подписью. После этого остается только отправить письмо-заявку по электронному адресу бывшего поставщика и ожидать поступления денег на карту.

Напомним, что на обслуживание в ГК «Нафтогаз» в мае было переведено около 10 млн. бытовых потребителей Украины. Всем им назначили фиксированный годовой тариф компании 7,96 грн за кубический метр с НДС и без учета стоимости транспортировки.