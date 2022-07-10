Три знака зодиака ждут беды в июле: кто может потерять все

Второй месяц лета 2022 года будет очень сложным периодом сразу для трех знаков зодиака. Неприятности будут идти одна за другой и лишат всех сил. Есть риск крупных финансовых потерь и ссоры с близкими людьми.





Астрологи утверждают, что июль устроит настоящее испытание. Близнецы, Овны и Козероги устанут сражаться с судьбой. Но, чтобы выйти из этой схватки победителем, нужно проявить терпение и осторожность или же придется попрощаться со всем.

Овны

Представители знака очень чувствительные и импульсивные. Их ожидают существенные проблемы на работе. Все начнется из конфликта с руководством. Череду проблем продолжит отвратительное настроение, потеря огромной суммы денег по ошибке и даже необходимость искать новую работу. Овны будут вынуждены пересмотреть свои профессиональные навыки и проанализировать потери, чтобы найти новое направление движения. В этой суматохе нельзя забывать о семье и друзьях, иначе будут проблемы и в этом направлении.

Близнецы

Люди, рожденные под знаком Близнецы, привыкли во всем выигрывать. Их целеустремленность и сила духа всегда приводят к победе, но только не в июле этого года. Представители знака сполна почувствуют все удары судьбы. Они могут лишиться работы, а обстоятельства заставят их переехать или задуматься об этом. Нехватка денег станет причиной ссор в семье. Близнецам стоит держать себя в руках, чтобы все не развалилось окончательно.

Козерог

В середине лета Козерогов ожидают неприятности, которые полностью перевернут их привычную жизнь. Самые крупные проблемы стоит ожидать на личном фронте — стоит опасаться предательства или измены от своего партнера. Представителей знака накроют эмоции, за которыми последует депрессия. Чтобы избежать полного разрушения, стоит взять себя в руки и продолжать бороться, иначе последуют проблемы на работе и огромные финансовые потери.