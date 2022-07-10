На три знаки зодіаку чатує лихо в липні: хто може втратити все

Другий місяць літа 2022 буде дуже складним періодом відразу для трьох знаків зодіаку. Неприємності будуть йти одна за одною і позбавлять усіх сил. Є ризик великих фінансових втрат та сварки з близькими людьми.





Астрологи стверджують, що липень влаштує справжнє випробування. Близнюки, Овни та Козероги втомляться боротися з долею. Але, щоб вийти з цієї сутички переможцем, потрібно виявити терпіння і обережність або доведеться попрощатися з усім.

Овни

Представники знака дуже чутливі та імпульсивні. На них чекають суттєві проблеми на роботі. Все почнеться з конфлікту із керівництвом. Низку проблем продовжить поганий настрій, втрата величезної суми грошей помилково і навіть необхідність шукати нову роботу. Овни будуть змушені переглянути свої професійні навички та проаналізувати втрати, щоб знайти новий напрямок руху. У цій метушні не можна забувати про сім’ю та друзів, інакше будуть проблеми і в цьому напрямку.

Близнюки

Люди, народжені під знаком Близнюки, звикли у всьому вигравати. Їхня цілеспрямованість і сила духу завжди призводять до перемоги, але тільки не в липні цього року. Представники знаку сповна відчують усі удари долі. Вони можуть втратити роботу, а обставини змусять їх переїхати або замислитися про це. Брак грошей стане причиною сварок у сім’ї. Близнюкам варто тримати себе в руках, щоби все не розвалилося остаточно.

Козеріг

У середині літа на Козерогов чекають неприємності, які повністю перевернуть їхнє звичне життя. Найбільші проблеми варто очікувати на особистому фронті — варто побоюватися зради чи зради свого партнера. Представників знаку накриють емоції, за якими піде депресія. Щоб уникнути повної руйнації, варто взяти себе в руки і продовжувати боротися, інакше будуть проблеми на роботі і величезні фінансові втрати.