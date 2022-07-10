Два знака зодиака ждут неприятности: кто с 11 июня рискует стать жертвой

Неделя с 11 июля 2022 года может оказаться очень сложной для многих, но двум знакам зодиака не повезет особенно крупно. Неприятности пошатнут веру в себя. Есть риск потерять существенную сумму денег из-за мошенников или собственной невнимательности, а еще серьезно поссориться с близкими людьми.





Астрологи утверждают, что на этой неделе судьба испытает двух знаков зодиака: Близнецов и Раков. Их планы рухнут, но очень важно держать себя в руках, чтобы не усугублять ситуацию.

Близнецы

Представителей этого знака ожидают крупные неприятности и масса трудностей. Все эти невезения заставят задуматься о правильности выбора. Близнецы могут посчитать, что на работе их не ценят, а сами они вовсе занимаются не тем делом, которому стоит посвятить жизнь. Им ни в коем случае нельзя спешить с принятием решений, лучше взять время на раздумья, чтобы оценить все риски.

Эта неделя также несет серьезные опасности для Близнецов. Представители знака рискуют потерять крупную сумму денег из-за собственной невнимательности. На фоне этого испортятся отношения с близкими людьми. В ближайшие дни лучше тщательно подбирать слова, чтобы не стать причиной ссоры.

Рак

Уроженцев знака Рак ожидает общение с токсичными людьми. Их может ожидать скандал с клиентами по работе или соседями. И даже если ссора будет по пустякам, настроение испортится окончательно. Но на этом неприятности не закончатся. Раки могут лишиться крупной суммы денег, и дело вовсе не в краже или потере, представители знака могут сделать спонтанные покупки, о которых пожалеют.

На этой неделе также не стоит никому рассказывать о своих планах, даже самым близким людям, чтобы не вызвать зависть.

В любом случае всем знакам зодиака стоит адекватно оценивать ситуацию, чтобы не пришлось столкнуться с неприятностями, которые нарушат привычный порядок и рассорят с друзьями и родными людьми.