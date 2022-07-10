На два знаки зодіаку чекають неприємності: хто з 11 червня ризикує стати жертвою обману

Тиждень з 11 липня 2022 року може виявитися дуже складним для багатьох, але двом знакам зодіаку не пощастить особливо. Неприємності похитнуть віру у себе. Є ризик втратити суттєву суму грошей через шахраїв чи власну неуважність, а ще серйозно посваритися з близькими людьми.





Астрологи стверджують, що цього тижня доля випробує двох знаків зодіаку: Близнюків та Раків. Їхні плани розваляться, але дуже важливо тримати себе в руках, щоб не погіршувати ситуацію.

Близнюки

На представників цього знак3 очікують великі неприємності та маса труднощів. Всі ці невдачі змусять задуматися про правильність вибору. Близнюки можуть вважати, що на роботі їх не цінують, а самі вони зовсім займаються не тією справою, якій варто присвятити життя. Їм у жодному разі не можна поспішати з прийняттям рішень, краще взяти час на роздуми, щоби оцінити всі ризики.

Цей тиждень також несе серйозні небезпеки для Близнюків. Представники знаку ризикують втратити велику суму грошей через власну неуважність. На тлі цього зіпсуються стосунки із близькими людьми. Найближчими днями краще ретельно підбирати слова, щоб не спричинити сварку.

Рак

Уродженців знака Рак очікує на спілкування з токсичними людьми. На них може чекати скандал із клієнтами по роботі чи сусідами. І навіть якщо сварка буде через дрібниці, настрій зіпсується остаточно. Але на цьому проблеми не закінчаться. Раки можуть втратити велику суму грошей, і справа зовсім не в крадіжці або втраті, представники знака можуть зробити спонтанні покупки, про які пошкодують.

Цього тижня також не варто нікому розповідати про свої плани, навіть найближчим людям, щоб не викликати заздрість.

У будь-якому разі всім знакам зодіаку варто адекватно оцінювати ситуацію, щоб не довелося зіткнутися з неприємностями, які порушать звичний лад і посварять із друзями та рідними людьми.