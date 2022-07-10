Вже скоро комуналка для українців суттєво подешевшає: ВР готує новий закон

Головна причина – широкомасштабна термомодернізація. Верховна рада ухвалила ЗУ №6485, що передбачає спрощення процедури утеплення багатоквартирних будинків. Це суттєво скоротить витрати на комуналку.





Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму телеграмі. Він стверджує, що закон підтримали 276 нардепів. А це означає, що внесення змін на практиці це питання часу.

Що передбачає законопроект

Якщо коротко, то новий закон спростить процедуру розгляду заявки на часткову компенсацію витрат на роботи щодо покращення енергоефективності будинків.

Як зазначає народна депутатка Олена Шуляк, крім цього впроваджуються мінімальні вимоги до енергетичної ефективності, які застосовуються під час будівництва нових будинків, реконструкції та капремонту. Ці вимоги переглядатимуться щонайменше раз на п’ять років.

Також новий законопроект передбачає, що оплата при встановленні загальнобудинкового лічильника буде здійснюватись лише за цими показаннями з моменту його реальної установки.

Хто ризикує залишитися без тепла цієї зими

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль попередив, що частина українців може залишитись без тепла взимку. Причина в тому, що російські окупанти пошкодили інфраструктуру та відремонтувати її до холодів не вдасться.

Виходить, що після перемоги України доведеться поновлювати деякі об’єкти з нуля. Йдеться про сотні котелень, які забезпечували теплом цілі невеликі міста. Щоб підтримати українців узимку, постраждалі міста забезпечать модульними котельнями. Вони працюватимуть на різних видах палива, а підключати їх можна за лічені дні.

Прем’єр-міністр України повідомляє, що навіть за найгірших обставин люди не залишаться наодинці зі своїми проблемами. Наразі прописані загальні інструкції на всі випадки, з ними ознайомлені місцеві органи влади. Тож навіть у найскладнішій ситуації знайдеться рішення. Та й зараз є всі шанси, що до холодів активні військові дії не будуть такими інтенсивними. Серед усього створені запаси спеціальних генераторів та систем очищення для питної води, щоб прифронтові міста були готові до всього.